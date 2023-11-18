18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Нидерланды — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

«Оранжевые» провели шесть поединков в квалификации на чемпионат Европы, в которых смогли добыть четыре победы и дважды проиграли. Нидерланды 10 раз поразили ворота соперника и семь раз пропустили в свои.

В итоге в настоящий момент Нидерланды имеют в своем активе 12 очков и располагаются на второй позиции в турнирной таблице. Они по дополнительным показателям опережают Грецию.

Матч с последней в прошлом туре был очень важен, ведь именно по его итогам и стало известен фаворит в борьбе за второе место. Его подопечные Рональда Кумана выиграли со счетом 1:0.

Все прогнозы на Евро-2024

В последних четырех поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024, коллектив одержал три победы и один раз проиграл, так что у хозяев, в целом, неплохая форма.

Ирландия

Ирландия крайне неудачно проводит отборочный цикл. Кто бы перед стартом квалификации мог подумать, что команда проиграет пять матчей из семи? Единственные две победы были над безнадежным Гибралтаром.

Ирландцам досталась очень сложная группа. Они оказались в одной компании с Францией, Нидерландами и Грецией. Эта тройка ушла в отрыв, серьезно оторвавшись от остальных.

В данной ситуации для Ирландии четвертое место — это потолок. В топ-3 команда уже не окажется. Она отстает от Греции и соперника на 6 очков, при этом у «Оранжевых» еще есть игра в запасе.

В последних четырех поединках, которые пришлись на отбор на Евро-2024, коллектив потерпел три поражения и один раз выиграл — у Гибралтара, так что у гостей откровенно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Нидерланды, коэффициент на победу которых равен 1,16. Успех Ирландии оценивается в 22,31, ничья — в 7,43.

В четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,58.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,69, ведь в девяти из 10 последних матчей Нидерландов был реализован именно такой сценарий.