15 ноября в Брюсселе на стадионе им. короля Бодуэна пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Бельгии сыграет против национальной команды Сербии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Бельгия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Сборная Бельгии еще в прошлом месяце досрочно завоевала себе билет в финальную часть ЧЕ-2024, который пройдет на полях Германии предстоящим летом.

«Красные дьяволы» за семь матчей квалификации так никому и не проиграли. У них пять викторий и два мировых исхода. Забили они 17 мячей при всего четырех пропущенных.

Коэффициенты матча Бельгия — Сербия 1X2Новым игрокам 1.753.754.60Бонус$9500

В своей последней проведенной игре бельгийцы расписали мировую с Швеций 1:1. Напомним, что в том поединке был сыгран только первый тайм и его результат был принят УЕФА окончательным.

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До этого же Бельгия выиграла четыре матча подряд с общим счетом 12:2. А последний раз она уступала в ноябре прошлого года, проиграв тогда Марокко на ЧМ-2022.

Сербия

Национальная команда Сербии еще не забронировала себе билет в финальную часть Евро-2024. Для этого ей нужно очко в оставшемся матче или осечки конкурентов.

«Белые орлы» в данной квалификации потерпели два поражения, оба раз по 1:2 уступив сборной Венгрии. Также они выиграли четыре матча и расписали одну ничью, разница мячей составляет 13:7.

Последний раз сербы выходили на поле в середине прошлого месяца. И тогда они на своем поле обыграли сборную Черногории со счетом 3:1, а немногим ранее было гостевое фиаско от венгров 1:2.

Стоит отметить еще тот факт, что в последних шести поединках с участием команды Сербии голы неизменно влетали в обе стороны и все эти матчи были верховыми.

Между собой эти сборные провели четыре поединка, три из которых выиграли бельгийцы и один раз сильнее оказались сербы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.75.

На викторию Сербии дают — 5.10, ничья оценена — в 3.80.

Так как для сербов следующая игра в отборе ЧМ-2024 будет иметь решающее значение, то наверняка они поберегут своих лидеров, что еще более упростит шансы на победу и без того мощным бельгийцам.

И также еще в этом поединке предлагаем поставить на обмен забитыми мячами, ведь обе команды редко когда уходят с поля без результативного действия.