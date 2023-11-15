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    Бельгия обыграет сербов в товарняке

    Бельгия — Сербия. Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, товарищеский матч, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Сербия
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    Ромелу Лукаку
    15 ноября в Брюсселе на стадионе им. короля Бодуэна пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Бельгии сыграет против национальной команды Сербии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Бельгия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 15 Ноября 2023 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 22:45 Сербия Сербия
  • Белград
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    Бельгия

    Сборная Бельгии еще в прошлом месяце досрочно завоевала себе билет в финальную часть ЧЕ-2024, который пройдет на полях Германии предстоящим летом.

    «Красные дьяволы» за семь матчей квалификации так никому и не проиграли. У них пять викторий и два мировых исхода. Забили они 17 мячей при всего четырех пропущенных.

    Коэффициенты матча Бельгия — Сербия

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  • 1.753.754.60Бонус$9500
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    В своей последней проведенной игре бельгийцы расписали мировую с Швеций 1:1. Напомним, что в том поединке был сыгран только первый тайм и его результат был принят УЕФА окончательным.

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    До этого же Бельгия выиграла четыре матча подряд с общим счетом 12:2. А последний раз она уступала в ноябре прошлого года, проиграв тогда Марокко на ЧМ-2022.

    Сербия

    Национальная команда Сербии еще не забронировала себе билет в финальную часть Евро-2024. Для этого ей нужно очко в оставшемся матче или осечки конкурентов.

    «Белые орлы» в данной квалификации потерпели два поражения, оба раз по 1:2 уступив сборной Венгрии. Также они выиграли четыре матча и расписали одну ничью, разница мячей составляет 13:7.

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    • Последний раз сербы выходили на поле в середине прошлого месяца. И тогда они на своем поле обыграли сборную Черногории со счетом 3:1, а немногим ранее было гостевое фиаско от венгров 1:2.

    Стоит отметить еще тот факт, что в последних шести поединках с участием команды Сербии голы неизменно влетали в обе стороны и все эти матчи были верховыми.

    Между собой эти сборные провели четыре поединка, три из которых выиграли бельгийцы и один раз сильнее оказались сербы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.75.

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    На викторию Сербии дают — 5.10, ничья оценена — в 3.80.

    Так как для сербов следующая игра в отборе ЧМ-2024 будет иметь решающее значение, то наверняка они поберегут своих лидеров, что еще более упростит шансы на победу и без того мощным бельгийцам.

    И также еще в этом поединке предлагаем поставить на обмен забитыми мячами, ведь обе команды редко когда уходят с поля без результативного действия.

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    Бельгия — Сербия: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на футбол. Бельгия обыграет сербов в товарняке
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