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    Гостям по силам обыграть аутсайдера

    «Ресистенсия» — «Гуарани Асунсьон». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Парагвая, 14 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ресистенсия» — «Гуарани Асунсьон»
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    «Гуарани Асунсьон»
    14 ноября в матче 20-го тура чемпионата Парагвая сыграют «Ресистенсия» и «Гуарани Асунсьон». Стартовый свисток прозвучит в 0:00 мск. «Ресистенсия» — «Гуарани Асунсьон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ресистенсия»

    «Ресистенсия» на данный момент является главным аутсайдером лиги. Клуб находится на последнем, 12-м месте. В активе команды 19 очков в 19 встречах.

    Одна из главных слабых мест «Ресистенсии» — оборона. Защитники играют крайне ненадежно. В последних шести матчах чемпионата Парагвая клуб пропустил 20 голов.

    Фанаты «Ресистенсии» верят, что команда наконец-то прервет полосу неудач. Домашний матч — отличная возможность порадовать своих болельщиков. На данный момент у клуба проигрышная серия состоит из трех матчей. Ранее «Ресистенсия» уступила «Либертаду» (1:4), «Такуари» (1:3) и «Насьоналю» (0:5).

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    Последний раз «Ресистенсия» выигрывала в чемпионате Парагвая почти два месяца назад. Это произошло 17 сентября. Тогда клуб в гостях одолел «Амелиано» со счетом 2:1.

    «Гуарани Асунсьон»

    «Гуарани» в нынешнем сезоне вряд ли поборется за чемпионство, но завоевать медали шансы есть. «Либертад» и «Серро Портеньо» ушли в отрыв, однако остальные команды в верхней части таблицы располагаются очень плотно.

    Сейчас «Гуарани Асунсьон» находится на 4-м месте. В активе команды 29 очков в 19 играх.

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  • 10/11/2023

    • В последних пяти матчах чемпионата Парагвая у «Гуарани Асунсьон» только одна победа. Она была одержана 6 ноября во встрече с «Хенераль Кабальеро» (2:0).

    «Гуарани Асунсьон» едет в гости к аутсайдеру лиги. Но легко в предстоящей встрече точно не будет. «Ресистенсии» нужно срочно улучшать ситуацию, чтобы покинуть последнее место в таблице. Отступать уже некуда, так что мотивация у хозяев будет зашкаливать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 2.04. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.29. Ничья оценена — в 3.62.

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    «Ресистенсия» слабо играет в обороне и теряет очень много очков. У гостей есть хорошие шансы завоевать три очка.

    Можно сделать ставку на победу «Гуарани Асунсьон» с коэффициентом 2.04.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.72.

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    «Ресистенсия» — «Гуарани Асунсьон»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на футбол. Гостям по силам обыграть аутсайдера
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