14 ноября в матче 20-го тура чемпионата Парагвая сыграют «Ресистенсия» и «Гуарани Асунсьон». Стартовый свисток прозвучит в 0:00 мск. «Ресистенсия» — «Гуарани Асунсьон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ресистенсия»

«Ресистенсия» на данный момент является главным аутсайдером лиги. Клуб находится на последнем, 12-м месте. В активе команды 19 очков в 19 встречах.

Одна из главных слабых мест «Ресистенсии» — оборона. Защитники играют крайне ненадежно. В последних шести матчах чемпионата Парагвая клуб пропустил 20 голов.

Фанаты «Ресистенсии» верят, что команда наконец-то прервет полосу неудач. Домашний матч — отличная возможность порадовать своих болельщиков. На данный момент у клуба проигрышная серия состоит из трех матчей. Ранее «Ресистенсия» уступила «Либертаду» (1:4), «Такуари» (1:3) и «Насьоналю» (0:5).

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Последний раз «Ресистенсия» выигрывала в чемпионате Парагвая почти два месяца назад. Это произошло 17 сентября. Тогда клуб в гостях одолел «Амелиано» со счетом 2:1.

«Гуарани Асунсьон»

«Гуарани» в нынешнем сезоне вряд ли поборется за чемпионство, но завоевать медали шансы есть. «Либертад» и «Серро Портеньо» ушли в отрыв, однако остальные команды в верхней части таблицы располагаются очень плотно.

Сейчас «Гуарани Асунсьон» находится на 4-м месте. В активе команды 29 очков в 19 играх.

В последних пяти матчах чемпионата Парагвая у «Гуарани Асунсьон» только одна победа. Она была одержана 6 ноября во встрече с «Хенераль Кабальеро» (2:0).

«Гуарани Асунсьон» едет в гости к аутсайдеру лиги. Но легко в предстоящей встрече точно не будет. «Ресистенсии» нужно срочно улучшать ситуацию, чтобы покинуть последнее место в таблице. Отступать уже некуда, так что мотивация у хозяев будет зашкаливать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 2.04. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.29. Ничья оценена — в 3.62.

«Ресистенсия» слабо играет в обороне и теряет очень много очков. У гостей есть хорошие шансы завоевать три очка.

Можно сделать ставку на победу «Гуарани Асунсьон» с коэффициентом 2.04.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.72.