«Аккрингтон» сыграет на своем поле с «Донкастером» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Аккрингтон» — «Донкастер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аккрингтон»

Эта команда выступает в четвертом по рангу дивизионе. Там она находится на 8 месте, претендуя лишь на стыки.

При этом «Аккрингтон» забивает с явной натугой. В 17 поединках игроки команды настреляли всего 25 мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Аккрингтон» обиднейшим образом уступил «Кроули Таун» (1:3).

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Да и вообще, серия без побед выросла до трех матчей. Впрочем, есть все шансы ее прервать, да и матчи с «Донкастером» для команды традиционно складываются успешно.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Тем паче, соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

«Донкастер»

Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. В четвертом английском дивизионе «Донкастер» находится на 19 строчке таблицы.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 17 поединках чемпионата игроки «Донкастера» отличились всего 20 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Донкастер» по всем статьям уступил «Уимблдону» (0:2).

Тем паче, в октябре команда несколько преобразилась. Да и «Аккрингтону» не проигрывала уже больше двух лет.

Наверняка «Донкастер» постарается зацепиться за результат. Гости явно намерены действовать вторым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аккрингтона» предлагают — 2.23.

На викторию «Донкастера» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.56.

Хозяева выглядят монолитнее оппонента , и явно постараются сыграть первым номером.

Наш прогноз — Победа «Аккрингтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.