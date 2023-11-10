«Колос»
Эта команда сейчас находится на 7 месте в турнирной таблице. Клуб из Ковалевки способен побороться за еврокубки.
При этом «Колос» в 13 матчах забил всего 9 мячей. А вот оборона команды действует надежно, дав результативный сбой всего 9 раз.
В предыдущем туре чемпионата «Колос» добыл один балл. Команда Ярослава Вишняка расписала выездную мировую с ЛНЗ (1:1).
А вот до того команда дала бой киевскому «Динамо» (1:1). Да и вообще, в 13 матчах «Колос» расписал 8 мировых.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. В соперниках явный аутсайдер, да и собственные амбиции пора проявлять на деле.
«Минай»
Эта команда сейчас пасет задних в УПЛ. Закарпатцы остаются единственными, кто не познал радости побед.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 13 поединках игроки «Миная» забили всего 6 мячей.
Свой последний поединок команда провела относительно удачно. Дома «Минай» дал бой сильной «Ворскле» (0:0).
Серия без забитых мячей уже выросла до 6 матчей. Да и кадровые проблемы не дают Шарану возможности наладить игру команды.
Наверняка «Минай» постарается разжиться очками. В прошлом сезоне закарпатцы взяли 4 очка в матчах с «Колосом».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Колоса» предлагают — 1.67.
На викторию «Миная» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.60.
Хозяева явно сильнее, и уж
Наш прогноз — Победа «Колоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.