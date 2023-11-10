«Колос» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 18:00 мск. «Колос» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

Эта команда сейчас находится на 7 месте в турнирной таблице. Клуб из Ковалевки способен побороться за еврокубки.

При этом «Колос» в 13 матчах забил всего 9 мячей. А вот оборона команды действует надежно, дав результативный сбой всего 9 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Колос» добыл один балл. Команда Ярослава Вишняка расписала выездную мировую с ЛНЗ (1:1).

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А вот до того команда дала бой киевскому «Динамо» (1:1). Да и вообще, в 13 матчах «Колос» расписал 8 мировых.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. В соперниках явный аутсайдер, да и собственные амбиции пора проявлять на деле.

«Минай»

Эта команда сейчас пасет задних в УПЛ. Закарпатцы остаются единственными, кто не познал радости побед.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 13 поединках игроки «Миная» забили всего 6 мячей.

Свой последний поединок команда провела относительно удачно. Дома «Минай» дал бой сильной «Ворскле» (0:0).

Серия без забитых мячей уже выросла до 6 матчей. Да и кадровые проблемы не дают Шарану возможности наладить игру команды.

Наверняка «Минай» постарается разжиться очками. В прошлом сезоне закарпатцы взяли 4 очка в матчах с «Колосом».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Колоса» предлагают — 1.67.

На викторию «Миная» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.60.

Хозяева явно сильнее, и уж точно начнут встречу с максимальной активностью в атаке .

Наш прогноз — Победа «Колоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.