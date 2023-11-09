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    «Ливерпуль» досрочно выиграет группу

    «Тулуза» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка (к. 2.17) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы квартета Е «Тулуза» на своем поле примет «Ливерпуль». Встреча состоится 9 ноября, начало — в 20:45 по мск. «Тулуза» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 09 Ноября 2023 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 20:45 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Тулуза»

    «Тулуза» по итогам трех проведенных туров на групповом этапе ЛЕ набрала четыре очка и идет в квартете третьей. Но второй позиции она проигрывает лишь по разнице мячей.

    «Малыши» начали этот турнир с гостевой мировой против бельгийского «Юниона» 1:1, затем они обыграли дома австрийский ЛАСК 1:0, а в прошлом игровом дне были разгромлены на выезде «Ливерпулем» 1:5.

    Коэффициенты матча Тулуза — Ливерпуль

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    В чемпионате Франции «Тулуза» выступает не лучшим образом, находясь сейчас в нижней части таблицы, совсем рядом с зоной вылета. В преддверии этой игры она проиграла дома 1:2 «Гавру».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    И данное фиаско стало для «Тулузы» третьим подряд. А выиграть она не может на протяжении пяти встреч, еще дважды сыграв вничью в этот период.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» с девятью зачетными пунктами находится во главе своей группы и победа в этом поединке уже точно гарантирует команде Юргена Клоппа выход в следующий раунд.

    Как упоминалось выше, «Ливерпуль» в этом турнире дома разгромил 5:1 предстоящего противника, а также одолел в гостях ЛАСК 3:1 и «Юнион» 2:0 на своем поле.

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    • В преддверии этой игры мерсисайдцы расписали выездную мировую со скромным «Лутон Таун» 1:1 в чемпионате Англии, где они идут на третьей строке, уступая три очка лидирующему «Ман Сити».

    Отметим, что той ничей «Ливерпуль» прервал серию из четырех выигрышей подряд, а проигрывал он в текущем сезоне только в одной встрече из 16 проведенных.

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    Между собой эти клубы провели три очных поединка, все которые выиграл «Ливерпуль» с общим счетом 10:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Ливерпуля» — 1.45, победа «Тулузы» — 7.20, ничья — 5.33.

    Прогнозируем, что «Ливерпуль» и на этот раз справиться со скромной «Тулузой», добыв комфортную викторию с разницей в несколько мячей.

    И также ожидаем, что данная игра завершиться со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

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    «Тулуза» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» досрочно выиграет группу
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