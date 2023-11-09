«Аякс» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:45 мск. «Аякс» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

У «аяксидов» серьезные проблемы в текущем сезоне. Команда из Амстердама пока что проваливает текущий сезон. В Лиге Европы амстердамцы сначала дважды сыграли вничью — с «Марселем» (3:3) и АЕКом (1:1), — а затем проиграли «Брайтону» (0:2). Сейчас в активе «евреев» два пункта и четвертая, последняя позиция в турнирной таблице.

В чемпионате Нидерландов амстердамский коллектив начал поправлять свои результаты, добыв две победы подряд. В десяти матчах команда из столицы страны набрала только одиннадцать пунктов и находится на одиннадцатой строчке в турнирной таблице, а еще недавно она была в зоне вылета. Столичная команда забила 19 мячей в ворота соперника и 22 пропустила в свои.

Коэффициенты матча Аякс — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 4.154.501.75Бонус$9500

После столь неудачного выступления не могли не последовать кадровые изменения. «Аякс» принял решение сменить главного тренера. Своего поста лишился Морис Стейн. Сейчас исполняющим обязанности наставника «божьих коровок» является Джон Ван ’т Схип.

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В последних играх третья команда Нидерландов по итогам прошлого сезона переиграла дома «Херенвен» (4:1) и «Волендам» (2:0), а до этого «Аякса» серия из десяти матчей без побед во всех турнирах. За это время команда семь раз проиграла и трижды сыграла вничью.

«Брайтон»

Команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов стартовала в Лиге Европы с поражения от греческого АЕКа (2:3), а затем былы ничья с «Марселем» (2:2) и победа над «Аяксом». Таким образом, «Альбион» сейчас имеет в своем активе четыре пункта и делит второе-третье место в турнирной таблице с АЕКом.

Что касается чемпионата Англии, то «чайки» также выступает средне. По итогам одиннадцати туров команда имеет в своем активе 18 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брайтон» смог 24 раза поразить ворота соперников и 20 раз пропустил в свои. Коллектив не может выиграть в АПЛ на протяжении пяти встреч.

Помимо этого, подопечные Роберто Де Дзерби уже вылетели из Кубка английской лиги. В первом же матче данного турнира «сине-белые» уступили «Челси» (0:1) и теперь могут сосредоточиться на АПЛ, Лиге Европы и главном Кубке Англии.

Последние матчи «Брайтон» завершил вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Фулхэмом» (1:1), а до этого уступил «Манчестер Сити» (1:2), поделил очки с «Ливерпулем» (2:2) и потерпел крупное поражение от «Астон Виллы» (1:6). Лишь перед этим команда смогла в родных стенах сломить сопротивление «Борнмута» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают поставить за 1.72.

На викторию «Аякса» дают 4.30, ничья оценена в 4.50.

Прогноз: «Аякс» не проиграет.

Также сделаем ставку на то, что «Аякс» забьет минимум два мяча.