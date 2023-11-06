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    Одержит ли «Хетафе» победу?

    «Хетафе» — «Кадис». Прогноз и ставка (к. 1.96) на футбол 6 ноября 2023 года

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    «Хетафе» ни разу не проиграл дома в этом сезоне
    Встреча 12-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Кадисом» состоится 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Ноября 2023 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Хетафе»

    «Горожане» — самая ничейная команда лиги на данный момент, так как на ее счету 6 ничьих. Получается, что половина набранных баллов была собрана благодаря таким результатам.

    «Хетафе» редко выигрывает — всего лишь двумя победами может похвастаться клуб из одноименного города. Всего в активе хозяев 12 очков, с которыми они занимают 13-е место.

    Коэффициенты матча Хетафе — Кадис

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    В октябрьских матчах чемпионата «Хетафе» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2), «Бетисом» (1:1) и «Мальоркой» (0:0).

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    В составе команды травмированы Мауро Арамбарри и один из лучших бомбардиров прошлого сезона Энес Унал.

    «Кадис»

    У гостей ситуация с результатами еще хуже. В октябре клуб провел 4 матча, три из которых он проиграл. Набрать очки удалось в матче с «Севильей», закончившемся со счетом 2:2. При этом гости вели 2:1 после первого тайма.

    «Кадис» доставил проблем мадридскому «Атлетику», но все же проиграл 2:3. Также клуб проиграл «Жироне» 0:1 и «Валенсии» 0:2.

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    • В целом же андалусийцы не могут выиграть в Примере уже 7 матчей подряд. Из семи результатов четыре — это поражения.

    В турнирной таблице «Кадис» занимает 15-ю позицию. В его активе 10 набранных очков. При этом у клуба на 2 поражения больше, чем у соперника.

    Прогноз и ставка

    1.96 и 4.60 — такие котировки дают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

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    Обе команды сейчас не в самых лучших кондициях. Обе редко побеждают. Однако в случае с «Хетафе» ситуацию может спасти домашняя форма, в рамках которой клуб ни разу в этом сезоне не проиграл на своем поле.

    У «Кадиса» травмированы три игрока стартового состава, поэтому в пользу хозяев также и кадровые проблемы соперника. Прогнозируем, что «Хетафе» сможет выиграть поединок.

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    «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Хетафе» победу?
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