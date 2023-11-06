«Хетафе»
«Горожане» — самая ничейная команда лиги на данный момент, так как на ее счету 6 ничьих. Получается, что половина набранных баллов была собрана благодаря таким результатам.
«Хетафе» редко выигрывает — всего лишь двумя победами может похвастаться клуб из одноименного города. Всего в активе хозяев 12 очков, с которыми они занимают 13-е место.
Коэффициенты матча Хетафе — Кадис
В октябрьских матчах чемпионата «Хетафе» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2), «Бетисом» (1:1) и «Мальоркой» (0:0).
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В составе команды травмированы Мауро Арамбарри и один из лучших бомбардиров прошлого сезона Энес Унал.
«Кадис»
У гостей ситуация с результатами еще хуже. В октябре клуб провел 4 матча, три из которых он проиграл. Набрать очки удалось в матче с «Севильей», закончившемся со счетом 2:2. При этом гости вели 2:1 после первого тайма.
«Кадис» доставил проблем мадридскому «Атлетику», но все же проиграл 2:3. Также клуб проиграл «Жироне» 0:1 и «Валенсии» 0:2.
В целом же андалусийцы не могут выиграть в Примере уже 7 матчей подряд. Из семи результатов четыре — это поражения.
В турнирной таблице «Кадис» занимает 15-ю позицию. В его активе 10 набранных очков. При этом у клуба на 2 поражения больше, чем у соперника.
Прогноз и ставка
1.96 и 4.60 — такие котировки дают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.
Обе команды сейчас не в самых лучших кондициях. Обе редко побеждают. Однако в случае с «Хетафе» ситуацию может спасти домашняя форма, в рамках которой клуб ни разу в этом сезоне не проиграл на своем поле.
У «Кадиса» травмированы три игрока стартового состава, поэтому в пользу хозяев также и