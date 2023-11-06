Встреча 12-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Кадисом» состоится 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Горожане» — самая ничейная команда лиги на данный момент, так как на ее счету 6 ничьих. Получается, что половина набранных баллов была собрана благодаря таким результатам.

«Хетафе» редко выигрывает — всего лишь двумя победами может похвастаться клуб из одноименного города. Всего в активе хозяев 12 очков, с которыми они занимают 13-е место.

Коэффициенты матча Хетафе — Кадис 1X2Новым игрокам 2.003.104.70Бонус$9500

В октябрьских матчах чемпионата «Хетафе» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2), «Бетисом» (1:1) и «Мальоркой» (0:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В составе команды травмированы Мауро Арамбарри и один из лучших бомбардиров прошлого сезона Энес Унал.

«Кадис»

У гостей ситуация с результатами еще хуже. В октябре клуб провел 4 матча, три из которых он проиграл. Набрать очки удалось в матче с «Севильей», закончившемся со счетом 2:2. При этом гости вели 2:1 после первого тайма.

«Кадис» доставил проблем мадридскому «Атлетику», но все же проиграл 2:3. Также клуб проиграл «Жироне» 0:1 и «Валенсии» 0:2.

В целом же андалусийцы не могут выиграть в Примере уже 7 матчей подряд. Из семи результатов четыре — это поражения.

В турнирной таблице «Кадис» занимает 15-ю позицию. В его активе 10 набранных очков. При этом у клуба на 2 поражения больше, чем у соперника.

Прогноз и ставка

1.96 и 4.60 — такие котировки дают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

Обе команды сейчас не в самых лучших кондициях. Обе редко побеждают. Однако в случае с «Хетафе» ситуацию может спасти домашняя форма, в рамках которой клуб ни разу в этом сезоне не проиграл на своем поле.