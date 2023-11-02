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    Сможет ли ЦСКА переиграть «Оренбург»?

    ЦСКА — «Оренбург». Ставка (к.1,70) и прогноз на игру Кубка России, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Оренбург»
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    Игорь Акинфеев
    Московский ЦСКА сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 2 ноября в 18:30 мск. ЦСКА — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 02 Ноября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 18:30 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    ЦСКА

    ЦСКА проводит текущий сезон средне. В чемпионате страны команда из Москвы одержала пять победы, шесть раз сыграла вничью и два раза уступила. За это время москвичи 23 раза поразили ворота соперника, а свои пропустили только семнадцать раз.

    В настоящий момент московская команда имеет в своем активе 21 очко и занимает только пятое место в турнирной таблице. Команда из столицы России уже на целых семь пунктов отстает от лидирующего «Краснодара». Думается, что в этом сезоне столичный коллектив поборется за тройку сильнейших.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Оренбург

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    Также ЦСКА провел пять матча Кубка страны, одержав три победы и дважды проиграв. В настоящий момент «сине-бело-красные» имеют в своем активе восемь очков и идут вторыми в своем квартете, отставая на три балла от лидирующего «Оренбурга».

    Все прогнозы на РПЛ

    Подопечные Владимира Федотова в последней игре смогли добыть победу над «Краснодаром» (1:0), а до этого были ничейные противостояния с «Рубином» (0:0) и «Спартаком» (2:2). Перед этим ЦСКА также смог победить «Балтику»(1:0).

    «Оренбург»

    Команда из одноименного города крайне неудачно стартовала в новом сезоне, однако затем оренбуржцы немного улучшили свое турнирной положение, но в последних играх вновь его ухудшили.

    В настоящий момент «сине-белые» имеют в своем активе двенадцать очков. У команды три победы, три ничьи, семь поражений, пятнадцать забитых мячей и 21 пропущенный. «Оренбург» расположился в зоне стыковых матчей, на четырнадцатой позиции и только одно очко отделяет его от зоны прямого вылета.

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    • А вот в Кубке России у оренбургской команды дела идут отлично. Они сначала проиграли ЦСКА (0:6), но затем смогли переиграть «Сочи» (2:0, 2:1) и «Факел» (1:0, 1:0). Сейчас у коллектива одиннадцать очков, первая позиция в своем квартете и досрочный выход в плей-офф.

    В последней игре подопечные Давида Деограсии сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а до этого было два поражения подряд — от «Факела» (1:2) и «Балтики» (0:1. Лишь перед этим команда смогла добыть сенсационную победу над «Зенитом» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА можно поставить за 1.70.

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    Ничью оценивают в 4.00, а победу «Оренбурга» — в 4.60.

    Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА.

    Также поставим на то, что в данном поединке обе команды забьют.

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    ЦСКА — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА переиграть «Оренбург»?
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