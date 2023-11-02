Московский ЦСКА сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 2 ноября в 18:30 мск. ЦСКА — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА проводит текущий сезон средне. В чемпионате страны команда из Москвы одержала пять победы, шесть раз сыграла вничью и два раза уступила. За это время москвичи 23 раза поразили ворота соперника, а свои пропустили только семнадцать раз.

В настоящий момент московская команда имеет в своем активе 21 очко и занимает только пятое место в турнирной таблице. Команда из столицы России уже на целых семь пунктов отстает от лидирующего «Краснодара». Думается, что в этом сезоне столичный коллектив поборется за тройку сильнейших.

Коэффициенты матча ЦСКА — Оренбург 1X2Новым игрокам 1.704.154.80Бонус$9500

Также ЦСКА провел пять матча Кубка страны, одержав три победы и дважды проиграв. В настоящий момент «сине-бело-красные» имеют в своем активе восемь очков и идут вторыми в своем квартете, отставая на три балла от лидирующего «Оренбурга».

Все прогнозы на РПЛ

Подопечные Владимира Федотова в последней игре смогли добыть победу над «Краснодаром» (1:0), а до этого были ничейные противостояния с «Рубином» (0:0) и «Спартаком» (2:2). Перед этим ЦСКА также смог победить «Балтику»(1:0).

«Оренбург»

Команда из одноименного города крайне неудачно стартовала в новом сезоне, однако затем оренбуржцы немного улучшили свое турнирной положение, но в последних играх вновь его ухудшили.

В настоящий момент «сине-белые» имеют в своем активе двенадцать очков. У команды три победы, три ничьи, семь поражений, пятнадцать забитых мячей и 21 пропущенный. «Оренбург» расположился в зоне стыковых матчей, на четырнадцатой позиции и только одно очко отделяет его от зоны прямого вылета.

А вот в Кубке России у оренбургской команды дела идут отлично. Они сначала проиграли ЦСКА (0:6), но затем смогли переиграть «Сочи» (2:0, 2:1) и «Факел» (1:0, 1:0). Сейчас у коллектива одиннадцать очков, первая позиция в своем квартете и досрочный выход в плей-офф.

В последней игре подопечные Давида Деограсии сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а до этого было два поражения подряд — от «Факела» (1:2) и «Балтики» (0:1. Лишь перед этим команда смогла добыть сенсационную победу над «Зенитом» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА можно поставить за 1.70.

Ничью оценивают в 4.00, а победу «Оренбурга» — в 4.60.

Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА.

Также поставим на то, что в данном поединке обе команды забьют.