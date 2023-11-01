В среду, 1 ноября, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» местный «Эвертон» сыграет против «Бернли». Начало — в 22:45 по мск. «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» стартовал в этом розыгрыше Кубка лиги еще с 1/32 финала, где обыграл 2:1 на выезде «Донкастер» из четвертой лиги, а в 1/16 с таким же счетом переиграл в Бирмингеме «Астон Вилллу».

В чемпионате страны «ириски» после десяти туров расположились на 15 позиции в таблице. У них на счету десять баллов и отрыв от зоны вылета в пять пунктов.

Коэффициенты матча Эвертон — Бёрнли 1X2Новым игрокам 1.923.604.20Бонус$9500

Клуб из Ливерпуля смог выиграть три поединка, одну встречу он свел вничью и потерпел шесть поражений. В преддверии этой игры он на выезде одолел «Вест Хэм» 1:0.

Немногим ранее «Эвертон» в дерби был бит «Ливерпулем» 0:2 и разгромил дома 3:0 «Борнмут». Всего на своем поле в текущем сезоне у него всего одна виктории и четыре фиаско.

«Бернли»

«Бернли» в этом розыгрыше Кубка лиги также стартовал с 1/32 финала, переиграв там на выезде «Ноттингем» 1:0, а в 1/16 он разгромил 4:0 «Солфорд» из четвертого дивизиона.

А в чемпионате Англии «бордовые» выступают пока не лучшим образом. С четырьмя зачетными пунктами они идут предпоследними в таблице, уступая два балла безопасной строке.

Календарь и таблица АПЛ

Команда смогла выиграть только один поединок, еще раз сыграла вничью и потерпела аж восемь поражений, пропустив уже 25 голов при всего восьми забитых.

К данной же встрече «Бернли» подходит с серией из трех фиаско подряд, два из которых были разгромными. В своей последней игре он проиграл в гостях соседу по турнирке «Борнмуту» 1:2.

В пяти последних очных противостояниях эти клубы по два раза обыграли друг друга и расписали одну мировую. И только раз в этом отрезке не сыграла ставка обе забьют.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.00, победа «Бернли» — 3.90, ничья — 3.70.

Проход: «Эвертона» — 1.54, «Бернли» -2.58.

Предстоящая встреча обещает получиться «верховой», ведь в текущем сезоне эти клубы одни из худших по игре в обороне.

Также еще рекомендуем ставить на викторию «Эвертона», который в своем последнем отрезке смотрится предпочтительнее, чем «Бернли».