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    У «Бернли» мало шансов на успех

    «Эвертон» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Кубок английской лиги, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Бернли»
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    «Эвертон»
    В среду, 1 ноября, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» местный «Эвертон» сыграет против «Бернли». Начало — в 22:45 по мск. «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Ноября 2023 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» стартовал в этом розыгрыше Кубка лиги еще с 1/32 финала, где обыграл 2:1 на выезде «Донкастер» из четвертой лиги, а в 1/16 с таким же счетом переиграл в Бирмингеме «Астон Вилллу».

    В чемпионате страны «ириски» после десяти туров расположились на 15 позиции в таблице. У них на счету десять баллов и отрыв от зоны вылета в пять пунктов.

    Коэффициенты матча Эвертон — Бёрнли

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    Клуб из Ливерпуля смог выиграть три поединка, одну встречу он свел вничью и потерпел шесть поражений. В преддверии этой игры он на выезде одолел «Вест Хэм» 1:0.

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    • Немногим ранее «Эвертон» в дерби был бит «Ливерпулем» 0:2 и разгромил дома 3:0 «Борнмут». Всего на своем поле в текущем сезоне у него всего одна виктории и четыре фиаско.

    «Бернли»

    «Бернли» в этом розыгрыше Кубка лиги также стартовал с 1/32 финала, переиграв там на выезде «Ноттингем» 1:0, а в 1/16 он разгромил 4:0 «Солфорд» из четвертого дивизиона.

    А в чемпионате Англии «бордовые» выступают пока не лучшим образом. С четырьмя зачетными пунктами они идут предпоследними в таблице, уступая два балла безопасной строке.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команда смогла выиграть только один поединок, еще раз сыграла вничью и потерпела аж восемь поражений, пропустив уже 25 голов при всего восьми забитых.

    К данной же встрече «Бернли» подходит с серией из трех фиаско подряд, два из которых были разгромными. В своей последней игре он проиграл в гостях соседу по турнирке «Борнмуту» 1:2.

    В пяти последних очных противостояниях эти клубы по два раза обыграли друг друга и расписали одну мировую. И только раз в этом отрезке не сыграла ставка обе забьют.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.00, победа «Бернли» — 3.90, ничья — 3.70.

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    Проход: «Эвертона» — 1.54, «Бернли» -2.58.

    Предстоящая встреча обещает получиться «верховой», ведь в текущем сезоне эти клубы одни из худших по игре в обороне.

    Также еще рекомендуем ставить на викторию «Эвертона», который в своем последнем отрезке смотрится предпочтительнее, чем «Бернли».

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    «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. У «Бернли» мало шансов на успех
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