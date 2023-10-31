ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ман Сити»Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку» «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону» Тайсон Фьюри и Фрэнсис НганнуФьюри провел ужасный бой с Нганну. Победа Тайсона максимально спорная
  • 01:26
    • «Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче Примеры
  • 01:14
    • «Наполи» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Миланом»
  • 01:28
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй
  • 00:06
    • Тюрам забитым голом принес победу «Интеру» в матче с «Ромой»
    Все новости спорта

    Хозяева пройдет в следующий раунд Кубка Германии?

    «Боруссия» М — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 31 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Хайденхайм
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Хайденхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» М
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:45 мск. «Боруссия» М — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 31 Октября 2023 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:45 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Боруссия» М

    Команда добралась до 1/16 финала Кубка Германии, где сыграет с «Хайденхаймом», который только только ворвался в Бундеслигу и готов удивлять, но и «Боруссия» тоже хороша в последнее время, несмотря на неудачный старт.

    Команда занимает лишь 11-е место в Бундеслиге с 9-ю очками в активе. Да, «Боруссия» М провалила старт сезона, но сейчас команда регулярно набирает очки. За последние 5 матчей во всех турнирах менхенгладбахцы проиграли только «Кельну» (1:3), трижды победили и один раз сыграли вничью.

    Стоит отметить, что «Боруссия» не оставила шансов «Берзенбрюку», забив 7 безответных голов. В том матче менхенгладбахская команда 10 раз ударила в створ ворот и к тому же не позвалила нанести ни одного удара в створ ворот.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче с «Хайденхаймом» у «Боруссии» есть отличная возможность побороться за высокие места в Кубке Германии. Смогут ли хозяева не облажаться и добиться результата? Родные стены должны помочь команде.

    «Хайденхайм»

    Эта команда еще в прошлом сезоне выступала во Второй Бундеслиге, а сейчас уже претендует на звание крепкого середняка лучшей лиги Германии. «Хайденхайм» еще и может попытать счастье в Кубке Германии, ведь команде по силам обыграть «Боруссию» М.

    После 9-и туров в Бундеслиге команда занимает 13-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Проблема «Хайденхайма» в плохой обороне — команда пропустила 22 гола за 9 встреч при 13-и забитых.

  • Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку»
  • Реакция спортивных СМИ на результат манчестерского дерби на «Олд Траффорд»
  • Сегодня

    • В последних 5-и матчах команда обыграла только «Унион» (1:0) и 4 раза проиграла. За этот период «Хайденхайм» пропустил 13 голов при 5-и забитых — не самый лучший показатель.

    Интересно, что в последнем туре Бундеслиги «Хайденхайм» и «Боруссия» М уже встречались между собой. В той встрече команда уступила менхенгладбахцам со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 51-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 1.67.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Хайденхайма» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.40.

    «Боруссия» М выглядит куда мощнее своего соперника, особенно в последнее время. Можно предположить, что менхенградбахская команда одержит уверенную победу.

    Наш прогноз — Победа «Боруссии» М с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Хайденхайма» 1 меньше за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Легечка — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вавринка — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Тиафо — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хачанов — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мюллер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Виктория Сумы — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Навбахор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» М — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева пройдет в следующий раунд Кубка Германии?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры