«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:45 мск. «Боруссия» М — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Команда добралась до 1/16 финала Кубка Германии, где сыграет с «Хайденхаймом», который только только ворвался в Бундеслигу и готов удивлять, но и «Боруссия» тоже хороша в последнее время, несмотря на неудачный старт.

Команда занимает лишь 11-е место в Бундеслиге с 9-ю очками в активе. Да, «Боруссия» М провалила старт сезона, но сейчас команда регулярно набирает очки. За последние 5 матчей во всех турнирах менхенгладбахцы проиграли только «Кельну» (1:3), трижды победили и один раз сыграли вничью.

Стоит отметить, что «Боруссия» не оставила шансов «Берзенбрюку», забив 7 безответных голов. В том матче менхенгладбахская команда 10 раз ударила в створ ворот и к тому же не позвалила нанести ни одного удара в створ ворот.

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В предстоящем матче с «Хайденхаймом» у «Боруссии» есть отличная возможность побороться за высокие места в Кубке Германии. Смогут ли хозяева не облажаться и добиться результата? Родные стены должны помочь команде.

«Хайденхайм»

Эта команда еще в прошлом сезоне выступала во Второй Бундеслиге, а сейчас уже претендует на звание крепкого середняка лучшей лиги Германии. «Хайденхайм» еще и может попытать счастье в Кубке Германии, ведь команде по силам обыграть «Боруссию» М.

После 9-и туров в Бундеслиге команда занимает 13-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Проблема «Хайденхайма» в плохой обороне — команда пропустила 22 гола за 9 встреч при 13-и забитых.

В последних 5-и матчах команда обыграла только «Унион» (1:0) и 4 раза проиграла. За этот период «Хайденхайм» пропустил 13 голов при 5-и забитых — не самый лучший показатель.

Интересно, что в последнем туре Бундеслиги «Хайденхайм» и «Боруссия» М уже встречались между собой. В той встрече команда уступила менхенгладбахцам со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 51-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 1.67.

На викторию «Хайденхайма» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.40.

«Боруссия» М выглядит куда мощнее своего соперника, особенно в последнее время. Можно предположить, что менхенградбахская команда одержит уверенную победу.

Наш прогноз — Победа «Боруссии» М с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Хайденхайма» 1 меньше за 1.87.