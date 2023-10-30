«Боавишта»
Эта команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Причем «Боавишта» вполне способна побороться за топ-5.
Более того, «Боавишта» весьма неплохо атакует. В 8 поединках текущего чемпионата команда отличилась 18 забитыми мячами.
Коэффициенты матча Боавишта — Спортинг
В предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Боавишта» на выезде расписала мировую с «Морейренше» (1:1).
А вот в Кубке Португалии удалось выйти в следующий раунд. Команда уверенно расправилась со скромным «Оливейренше» (3:1).
Хозяева явно постараются дать бой лидеру. Тем более, в прошлом сезоне «Боавишта» однажды переиграла «Спортинг» (2:1).
«Спортинг»
Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Спортинг» сейчас пребывает на законном 1 месте турнирной таблицы.
Команда Рубена Аморима опережает на один пункт «Бенфику». Да и пропускает «Спортинг» немного: всего 7 голов в 8 поединках.
В своем последнем поединке лиссабонцы не смогли победить. Команда Аморима в матче Лиге Европы расписала мировую с «Ракувом» (1:1).
Матчи с «Боавиштой» для команды складываются традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков лиссабонцы добыли 4 победы.
Наверняка «Спортинг» будет действовать с позиции силы. Лиссабонцы не намерены отдавать лидерство конкурентам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.45.
На викторию «Боавишты» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.
Лиссабонцы по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа «Спортинга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.