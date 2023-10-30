«Боавишта» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 9-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 23:15 мск. «Боавишта» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

Эта команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Причем «Боавишта» вполне способна побороться за топ-5.

Более того, «Боавишта» весьма неплохо атакует. В 8 поединках текущего чемпионата команда отличилась 18 забитыми мячами.

Коэффициенты матча Боавишта — Спортинг 1X2Новым игрокам 6.504.601.47Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Боавишта» на выезде расписала мировую с «Морейренше» (1:1).

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А вот в Кубке Португалии удалось выйти в следующий раунд. Команда уверенно расправилась со скромным «Оливейренше» (3:1).

Хозяева явно постараются дать бой лидеру. Тем более, в прошлом сезоне «Боавишта» однажды переиграла «Спортинг» (2:1).

«Спортинг»

Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Спортинг» сейчас пребывает на законном 1 месте турнирной таблицы.

Команда Рубена Аморима опережает на один пункт «Бенфику». Да и пропускает «Спортинг» немного: всего 7 голов в 8 поединках.

В своем последнем поединке лиссабонцы не смогли победить. Команда Аморима в матче Лиге Европы расписала мировую с «Ракувом» (1:1).

Матчи с «Боавиштой» для команды складываются традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков лиссабонцы добыли 4 победы.

Наверняка «Спортинг» будет действовать с позиции силы. Лиссабонцы не намерены отдавать лидерство конкурентам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.45.

На викторию «Боавишты» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.

Лиссабонцы по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и явно начнут встречу активно .

Наш прогноз — Победа «Спортинга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.