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    «Спортинг» начнет без раскачки

    «Боавишта» — «Спортинг». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 30 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Спортинг»
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    Педру Гонсалвеш
    «Боавишта» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 9-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 23:15 мск. «Боавишта» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Октября 2023 года
    Боавишта
  • Порту
    •  Боавишта 23:15 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Боавишта»

    Эта команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Причем «Боавишта» вполне способна побороться за топ-5.

    Более того, «Боавишта» весьма неплохо атакует. В 8 поединках текущего чемпионата команда отличилась 18 забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Боавишта — Спортинг

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    В предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Боавишта» на выезде расписала мировую с «Морейренше» (1:1).

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    А вот в Кубке Португалии удалось выйти в следующий раунд. Команда уверенно расправилась со скромным «Оливейренше» (3:1).

    Хозяева явно постараются дать бой лидеру. Тем более, в прошлом сезоне «Боавишта» однажды переиграла «Спортинг» (2:1).

    «Спортинг»

    Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Спортинг» сейчас пребывает на законном 1 месте турнирной таблицы.

    Команда Рубена Аморима опережает на один пункт «Бенфику». Да и пропускает «Спортинг» немного: всего 7 голов в 8 поединках.

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    • В своем последнем поединке лиссабонцы не смогли победить. Команда Аморима в матче Лиге Европы расписала мировую с «Ракувом» (1:1).

    Матчи с «Боавиштой» для команды складываются традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков лиссабонцы добыли 4 победы.

    Наверняка «Спортинг» будет действовать с позиции силы. Лиссабонцы не намерены отдавать лидерство конкурентам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Боавишты» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.

    Лиссабонцы по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Спортинга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Боавишта» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. «Спортинг» начнет без раскачки
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