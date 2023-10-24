24 октября в Стамбуле в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграет против «Баварии». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Галатасарай» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Команда в первых двух турах Лиги чемпионов сыграла вничью с «Копенгагеном» (2:2) дома и обыграла «Манчестер Юнайтед» на выезде (3:2).

«Львы» — вторая после «Фенербахче» команда чемпионата Турции. Она также не имеет ни одного поражения в сезоне. Все благодаря надежной обороне, которая допустила всего пять результативных ошибок.

Коэффициенты матча Галатасарай — Бавария 1X2Новым игрокам 6.705.201.45Бонус$9500

В активе команды «Галатасарай» восемь побед и одна ничья. Итого клуб набрал 25 очков. Отставание стамбульцев от лидера составляет два балла, тогда как отрыв от третьего «Адана Демирспора» — восемь пунктов.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 17 поединков во всех турнирах при шести победах кряду в последних из них, так что гостям будет не так уж и просто победить.

«Бавария»

Одной из самых ярких в текущем сезоне стала победа клуба над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 1-м туре Лиги чемпионов. Во 2-м туре он переиграл «Копенгаген» (2:1) на выезде.

«Бавария» находится на третьей строчке Бундеслиги, набрав в восьми турах 20 очков. Отставание от лидера «Байера» составляет два балла, а от третьего «Штутгарта» — один.

Любое место, кроме первого, для Рекордмайстера является провалом, но на данный момент нет ни малейшего повода для критики в адрес действующего чемпиона.

На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в 11 поединков при трех победах в последних из них, поэтому форма гостей не сулит хозяевам высоких шансов на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,46. Успех «Галатасарая» оценивается в 6,42, ничья — в 5,04.

В шести из восьми последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,08.

Еще один вариант ставки — «Бавария» выиграет 1-й тайм и матч за 1,93, ведь в пяти из семи последних матчей гости реализовали именно такой сценарий.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Галатасарай» — «Бавария» с повышенным коэффициентом — 5.24.