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    Создаст ли «Галатасарай» проблемы «Баварии»?

    «Галатасарай» — «Бавария». Ставка (к. 2.08) и прогноз на Лигу чемпионов 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Бавария»
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    «Бавария» — фаворит матча tipsansw
    24 октября в Стамбуле в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграет против «Баварии». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Галатасарай» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 24 Октября 2023 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:45 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Галатасарай»

    Команда в первых двух турах Лиги чемпионов сыграла вничью с «Копенгагеном» (2:2) дома и обыграла «Манчестер Юнайтед» на выезде (3:2).

    «Львы» — вторая после «Фенербахче» команда чемпионата Турции. Она также не имеет ни одного поражения в сезоне. Все благодаря надежной обороне, которая допустила всего пять результативных ошибок.

    Коэффициенты матча Галатасарай — Бавария

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    В активе команды «Галатасарай» восемь побед и одна ничья. Итого клуб набрал 25 очков. Отставание стамбульцев от лидера составляет два балла, тогда как отрыв от третьего «Адана Демирспора» — восемь пунктов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 17 поединков во всех турнирах при шести победах кряду в последних из них, так что гостям будет не так уж и просто победить.

    «Бавария»

    Одной из самых ярких в текущем сезоне стала победа клуба над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 1-м туре Лиги чемпионов. Во 2-м туре он переиграл «Копенгаген» (2:1) на выезде.

    «Бавария» находится на третьей строчке Бундеслиги, набрав в восьми турах 20 очков. Отставание от лидера «Байера» составляет два балла, а от третьего «Штутгарта» — один.

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    • Любое место, кроме первого, для Рекордмайстера является провалом, но на данный момент нет ни малейшего повода для критики в адрес действующего чемпиона.

    На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в 11 поединков при трех победах в последних из них, поэтому форма гостей не сулит хозяевам высоких шансов на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,46. Успех «Галатасарая» оценивается в 6,42, ничья — в 5,04.

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    В шести из восьми последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,08.

    Еще один вариант ставки — «Бавария» выиграет 1-й тайм и матч за 1,93, ведь в пяти из семи последних матчей гости реализовали именно такой сценарий.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Галатасарай» — «Бавария» с повышенным коэффициентом — 5.24.

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    «Галатасарай» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Галатасарай» проблемы «Баварии»?
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