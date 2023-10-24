«Галатасарай»
В своем чемпионате эта команда находится на 1 месте. В 9 матчах турецкой Суперлиги стамбульцы набрали 25 очков.
А вот реализация могла бы быть и поярче. 18 голов в 9 матчах — это неплохой показатель, но слишком уж сильна зависимость от Мауро Икарди, отличившегося 10 раз.
Коэффициенты матча Галатасарай — Бавария
В своем предыдущем поединке «Галатасарай» добыл три очка. В дерби с «Бешикташем» команда одержала победу (2:1).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Вот и в Лиге чемпионов «Галатасарай» выступает весьма неплохо. Команда находится на 2 месте, набрав 4 очка.
«Галатасарай» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в тылах турки явно не планируют.
«Бавария»
Эта команда в своем чемпионате идет на 3 месте. Правда, отставание от лидера составляет всего лишь 2 очка.
Традиционно мюнхенцы отлично чувствуют себя в атаке. В 8 матчах Бундеслиги «Бавария» забила уже 26 мячей.
В своем последнем поединке «Бавария» снова победила, причем уверенно. Мюнхенцы не оставили шансов «Майнцу» (3:1).
Из кадровых проблем выделяется потеря Дайо Упамекано. Ведущий защитник находится в лазарете.
Гости явно намерены добыть свою третью победу в группе. Да и вообще, состав команды начинен квалифицированными игроками.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.48.
На викторию «Галатасарая» дают — 6.68, ничья оценена — в 5.24.
Икарди и компания в родных стенах способны дать бой кому угодно, к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.24. Еще вариант для ставки — Победа «Галатасарая» за 6.68.
Для остальных — более умеренный прогноз.