«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:45 мск. «Галатасарай» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

В своем чемпионате эта команда находится на 1 месте. В 9 матчах турецкой Суперлиги стамбульцы набрали 25 очков.

А вот реализация могла бы быть и поярче. 18 голов в 9 матчах — это неплохой показатель, но слишком уж сильна зависимость от Мауро Икарди, отличившегося 10 раз.

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В своем предыдущем поединке «Галатасарай» добыл три очка. В дерби с «Бешикташем» команда одержала победу (2:1).

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Вот и в Лиге чемпионов «Галатасарай» выступает весьма неплохо. Команда находится на 2 месте, набрав 4 очка.

«Галатасарай» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в тылах турки явно не планируют.

«Бавария»

Эта команда в своем чемпионате идет на 3 месте. Правда, отставание от лидера составляет всего лишь 2 очка.

Традиционно мюнхенцы отлично чувствуют себя в атаке. В 8 матчах Бундеслиги «Бавария» забила уже 26 мячей.

В своем последнем поединке «Бавария» снова победила, причем уверенно. Мюнхенцы не оставили шансов «Майнцу» (3:1).

Из кадровых проблем выделяется потеря Дайо Упамекано. Ведущий защитник находится в лазарете.

Гости явно намерены добыть свою третью победу в группе. Да и вообще, состав команды начинен квалифицированными игроками.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.48.

На викторию «Галатасарая» дают — 6.68, ничья оценена — в 5.24.

Икарди и компания в родных стенах способны дать бой кому угодно, к тому же мюнхенцы имеют некоторые кадровые проблемы .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.24. Еще вариант для ставки — Победа «Галатасарая» за 6.68.

Для остальных — более умеренный прогноз.