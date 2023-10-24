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    В Стамбуле победителя не будет?

    «Галатасарай» — «Бавария». Дерзкая ставка за 5.24 на матч Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Бавария»
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    Харри Кейн
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:45 мск. «Галатасарай» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 24 Октября 2023 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:45 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Галатасарай»

    В своем чемпионате эта команда находится на 1 месте. В 9 матчах турецкой Суперлиги стамбульцы набрали 25 очков.

    А вот реализация могла бы быть и поярче. 18 голов в 9 матчах — это неплохой показатель, но слишком уж сильна зависимость от Мауро Икарди, отличившегося 10 раз.

    Коэффициенты матча Галатасарай — Бавария

    1X2Новым игрокам
  • 6.705.201.45Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Галатасарай» добыл три очка. В дерби с «Бешикташем» команда одержала победу (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Вот и в Лиге чемпионов «Галатасарай» выступает весьма неплохо. Команда находится на 2 месте, набрав 4 очка.

    «Галатасарай» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в тылах турки явно не планируют.

    «Бавария»

    Эта команда в своем чемпионате идет на 3 месте. Правда, отставание от лидера составляет всего лишь 2 очка.

    Традиционно мюнхенцы отлично чувствуют себя в атаке. В 8 матчах Бундеслиги «Бавария» забила уже 26 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Бавария» снова победила, причем уверенно. Мюнхенцы не оставили шансов «Майнцу» (3:1).

    Из кадровых проблем выделяется потеря Дайо Упамекано. Ведущий защитник находится в лазарете.

    Гости явно намерены добыть свою третью победу в группе. Да и вообще, состав команды начинен квалифицированными игроками.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.48.

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    На викторию «Галатасарая» дают — 6.68, ничья оценена — в 5.24.

    Икарди и компания в родных стенах способны дать бой кому угодно, к тому же мюнхенцы имеют некоторые кадровые проблемы.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.24. Еще вариант для ставки — Победа «Галатасарая» за 6.68.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Галатасарай» — «Бавария»: прогноз, ставка (5.24), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. В Стамбуле победителя не будет?
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