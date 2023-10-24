«Бенфика» примет дома «Реал Сосьедад» в рамках 3-го тура в группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 24 октября, в 22:00 (мск). «Бенфика» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

После двух матчей португальский клуб замыкает турнирную таблицу группы D с 0 очков. «Бенфика» сначала уступила дома «РБ Зальцбургу» (0:2), а затем в гостях с минимальным счетом «Интеру» (0:1).

В чемпионате Португалии дела у подопечных Рогера Шмидта идут гораздо лучше, после восьми туров они располагаются на второй строчке, одержав семь побед кряду, в том числе и в позапрошлом туре над своим прямым конкурентом «Порту» — 1:0.

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Команду уже второй сезон возглавляет немец Роджер Шмидт. Это очень сильный специалист, проповедующий атакующий футбол с тотальным прессингом по всему поля. Традиционно в составе ФК «Бенфика» полно игроков на «вырост», которые через пару лет станут ведущими в топ-клубах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Это центральный защитник Антонио Силва, который в свои 19 лет уже имеет шесть за матчей за сборную Португалии, его ровесник опорник Жоау Невеш, турецкий полузащитник Оркун Кекчю, блиставший в чемпионате Голландии. Немало в составе и опытных футболистов, таких как Отаменди, Ди Мария, Жоау Марио, Хуан Бернат.

«Реал Сосьедад»

После двух туров баски возглавляют турнирную таблицу группы D с четырьмя очками. Они сыграли в первом туре вничью на своем поле с «Интером» (1:1), а затем в гостях переиграли «РБ Зальцбург» со счетом 2:0. Голы в том матче забивали Микель Оярсабаль и Браис Мендес.

В чемпионате дела у команды тоже идут довольно неплохо. В последнем туре была обыграна на своем поле «Мальорка» со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил центральный полузащитник Браис Мендес.

В этом матче главный тренер Иманол Альгуасиль «Реал Сосьедад» позволил оставить в запасе нескольких лидеров, дав отдохнуть им перед матчем Лиги чемпионов, что не помешало взять три очка. Команда выглядит сейчас уверенно, играет в атакующий футбол, довольно много забивает.

У басков нет серьезных потерь в составе, вернулся в строй даже Арсен Захарян, вышедший в основе на матч против «Мальорки». Главной звездой команды продолжает оставаться Микель Оярсабаль, у которого уже пять голов в Ла Лиге. Под стать ему результативность демонстрирует японец Такефуса Кубо.

Прогноз и ставка

«Бенфика» по мнению букмекеров идет фаворитом этой встречи. На ее победу дают — 2,20. Ничья — 3,5. Успех «Реала Сосьедад» можно забрать за 3,5.

После двух туров у «Бенфики» пока нет забитых голов, что выглядит несколько неожиданным, учитывая мощный состав команды и высокую результативность. Перед своими болельщиками португальцы пойдут большими силами вперед.

Им нечего терять, так как еще одного поражение или даже ничья может поставиь крест над перспективой выйти из группы. «Реал Сосьедад» любит играть на просторе, в его составе много скоростных и техничных футболистов в группе атаки. Исходя из этих факторов, есть отличная ставка на тотал больше 2,5 за 2,06.

Также можно рискнуть и поставить на победу «Бенфики» плюс тотал больше 2,5. На такое событие прогноз идет с коэффициентом — 3,6. Португальский клуб находится в хорошем состоянии, играет перед своими болельщиками и может их порадовать результативным и искрометным футболом.