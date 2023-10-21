ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел? Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо
  • 07:12
    • Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»
    Все новости спорта

    «Мольде» прервет победную серию «Бранна»?

    «Бранн» — «Мольде». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 21 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Бранн Прогнозы на Мольде
    Прогноз и ставки на «Бранн» — «Мольде»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мольде»
    «Бранн» в рамках 25 тура норвежской Элитсерии дома сыграет против действующих чемпионов — «Мольде». Начало матча— 21 октября в 19:00 по московскому времени. «Бранн» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бранн»

    «Бранн» уверенно проводит концовку сезона. Клуб из города Берген выиграл 7 последних матчей в чемпионате с общей разницей мячей 15:3.

    Сейчас «Бранн» идет третьим в турнирной таблице, набрав 48 очков. До второго «Викинга» команду отделяет 4 очка, в то время как лидирующий «Буде-Глимт» опережает «Бранн» на 7 баллов.

    После вылета из квалификации Лиги Конференций от голландского «АЗ Алкмар» «красные» сосредоточили все свои силы на чемпионат и пока очков не теряет. Правда в пяти последних победных матчах «Бранн» не забивал в ворота соперника более двух мячей.

    Все прогнозы на футбол

    В крайнем туре коллектив Эйрика Хорнеланда на выезде одержал волевую победу над «Волеренгой» (2:1). До этого команда из Бергена успешно сыграла с «Лиллестрёмом» (2:0), «Тромсё» (2:1), «Стабеком» (1:0) и «Сарпсборгом» (1:0).

    «Мольде»

    «Мольде» практически потерял шансы на сохранение чемпионского титула, но побороться за еврокубковые места команда еще может. Клуб из одноименного города после 24-х туров с 44 очками расположился на 5 строчке в турнирной таблице и отстает от третьей позиции на 4 балла.

    «Мольде» проиграл два последних матча и подходит ко встрече с одним из конкурентов по таблице чемпионата с не самым лучшим настроением. В крайнем туре Элитсерии команда Эрлинга Моэ дома уступила лидеру сезона «Будё-Глимт» (1:3).

  • Все ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки
  • Десять лучших полевых игроков, которые вынуждены были занять место в рамке ворот
  • 17/10/2023

    • В Лиге Европы «Мольде» стартовал с двух поражений. Сначала действующий чемпион Норвегии с минимальным счетом уступил в Азербайджану «Карабаху» (0:1), а затем дома проиграл «Байеру» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Бранну». На победу хозяев поля предлагают поставить с коэффициентом 2.35.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех «Мольде» оценивается с коэффициентом 2.65, ничья идет за 3.95.

    «Мольде» выиграл пять последних матчей у своего соперника. Сделаем ставку на то, что не уступит и на этот раз.

    В 3-х из 5-ти крайних встречах с участием «Бранна» забитыми мячами отличалась только одна из команд. Еще один вариант для ставки — Обе забьют (нет) за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.83
  • Прогноз на матч Де Минор — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оболонь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северсталь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Парма — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бранн» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Мольде» прервет победную серию «Бранна»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры