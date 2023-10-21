«Бранн» в рамках 25 тура норвежской Элитсерии дома сыграет против действующих чемпионов — «Мольде». Начало матча— 21 октября в 19:00 по московскому времени. «Бранн» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бранн»

«Бранн» уверенно проводит концовку сезона. Клуб из города Берген выиграл 7 последних матчей в чемпионате с общей разницей мячей 15:3.

Сейчас «Бранн» идет третьим в турнирной таблице, набрав 48 очков. До второго «Викинга» команду отделяет 4 очка, в то время как лидирующий «Буде-Глимт» опережает «Бранн» на 7 баллов.

После вылета из квалификации Лиги Конференций от голландского «АЗ Алкмар» «красные» сосредоточили все свои силы на чемпионат и пока очков не теряет. Правда в пяти последних победных матчах «Бранн» не забивал в ворота соперника более двух мячей.

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В крайнем туре коллектив Эйрика Хорнеланда на выезде одержал волевую победу над «Волеренгой» (2:1). До этого команда из Бергена успешно сыграла с «Лиллестрёмом» (2:0), «Тромсё» (2:1), «Стабеком» (1:0) и «Сарпсборгом» (1:0).

«Мольде»

«Мольде» практически потерял шансы на сохранение чемпионского титула, но побороться за еврокубковые места команда еще может. Клуб из одноименного города после 24-х туров с 44 очками расположился на 5 строчке в турнирной таблице и отстает от третьей позиции на 4 балла.

«Мольде» проиграл два последних матча и подходит ко встрече с одним из конкурентов по таблице чемпионата с не самым лучшим настроением. В крайнем туре Элитсерии команда Эрлинга Моэ дома уступила лидеру сезона «Будё-Глимт» (1:3).

В Лиге Европы «Мольде» стартовал с двух поражений. Сначала действующий чемпион Норвегии с минимальным счетом уступил в Азербайджану «Карабаху» (0:1), а затем дома проиграл «Байеру» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Бранну». На победу хозяев поля предлагают поставить с коэффициентом 2.35.

Успех «Мольде» оценивается с коэффициентом 2.65, ничья идет за 3.95.

«Мольде» выиграл пять последних матчей у своего соперника. Сделаем ставку на то, что не уступит и на этот раз.

В 3-х из 5-ти крайних встречах с участием «Бранна» забитыми мячами отличалась только одна из команд. Еще один вариант для ставки — Обе забьют (нет) за 2.75.