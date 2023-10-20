«Флуминенсе» сыграет на своем поле с «Коринтиансом» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

Эта команда сражается за попадание в Кубок Либертадорес. На текущий момент «Флуминенсе» занимает 7 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 26 матчах игроки команды сумели отличиться всего лишь 34 точными ударами.

В предыдущем туре чемпионата «Флуминенсе» потерпел поражение. Дома команда уступила «Ботафого» (0:2).

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«Флуминенсе» традиционно сложно играет с «Коринтиансом». Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две виктории.

Хозяевам кровь их носу нужно добывать очки. Родные трибуны уж точно погонят команду в атаку с первых минут матча.

«Коринтианс»

Эта команда проводит неудачный сезон. «Коринтианс» находится на 14 месте в таблице, и еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

Причем атака команды выглядит довольно бледно. В 26 поединках игроки «Коринтианса» забили всего лишь 30 мячей.

Свой предыдущий поединок команда снова провела продуктивно. «Коринтианс» дома расписал мировую с «Фламенго» (1:1).

И уж точно «Коринтианс» постарается оторваться от опасной зоны. Гандикап от нее на текущий момент составляет 4 очка.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.65.

На викторию «Коринтианса» дают — 5.43, ничья оценена — в 3.74.

«Флуминенсе» по игре выглядит сильнее соперника , и уж точно начнет встречу с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Флуминенсе» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.