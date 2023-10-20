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    «Флуминенсе» начнет без прелюдий

    «Флуминенсе» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Коринтианс»
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    «Флуминенсе»
    «Флуминенсе» сыграет на своем поле с «Коринтиансом» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Октября 2023 года
    Флуминенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Флуминенсе 03:30 Коринтианс Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
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    «Флуминенсе»

    Эта команда сражается за попадание в Кубок Либертадорес. На текущий момент «Флуминенсе» занимает 7 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 26 матчах игроки команды сумели отличиться всего лишь 34 точными ударами.

    В предыдущем туре чемпионата «Флуминенсе» потерпел поражение. Дома команда уступила «Ботафого» (0:2).

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    «Флуминенсе» традиционно сложно играет с «Коринтиансом». Из пяти последних очных поединков соперники извлекли по две виктории.

    Хозяевам кровь их носу нужно добывать очки. Родные трибуны уж точно погонят команду в атаку с первых минут матча.

    «Коринтианс»

    Эта команда проводит неудачный сезон. «Коринтианс» находится на 14 месте в таблице, и еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

    Причем атака команды выглядит довольно бледно. В 26 поединках игроки «Коринтианса» забили всего лишь 30 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела продуктивно. «Коринтианс» дома расписал мировую с «Фламенго» (1:1).

    И уж точно «Коринтианс» постарается оторваться от опасной зоны. Гандикап от нее на текущий момент составляет 4 очка.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Коринтианса» дают — 5.43, ничья оценена — в 3.74.

    «Флуминенсе» по игре выглядит сильнее соперника, и уж точно начнет встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Флуминенсе» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.09.

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    «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Флуминенсе» начнет без прелюдий
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