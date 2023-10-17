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    Япония возьмет верх над Тунисом

    Япония — Тунис. Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, товарищеский матч, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Тунис
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    Такуми Минамино
    17 октября в японском городе Кобе пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Японии сыграет против национальной команды Туниса. Начало — в 13:10 по мск. Япония — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Октября 2023 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 13:10 Тунис Тунис
  • Тунис
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    Япония

    Сборная Японии — это одна из сильнейших команд Азии. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и в последнее время является постоянным участником ЧМ.

    Так, например, на мировом форуме в Катаре зимой 2022 года, «самураи» выступили весьма неплохо, выйдя из группы в компании с Германией и Испанией с первого места.

    Коэффициенты матча Япония — Тунис

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    Однако уже на первой стадии плей-офф японцы прекратили борьбу на мундиале, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии. И после того они провели семь товарищеских встреч.

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    Сперва в них Япония сыграла вничью и проиграла, а затем она выиграла последующие пять спаррингов. Несколько дней тому назад она в товарняке дома разгромила Канаду 4:1.

    Тунис

    Национальная команда Туниса входит в топ-сборных африканского континента. Она раз в своей истории выиграла КАН и побывала на шести чемпионатах мира.

    Прошлый мундиаль «Орлы Карфагена» также не пропустили, но не смогли выйти там из группы, набрав в трех играх четыре очка. Они обыграли там Францию 1:0, уступили 0:1 Австралии и расписали ничью с Данией 0:0.

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    • И после мирового форума тунисцы успешно доиграли отбор к КАН, выиграв свою квалификационную группу, победив в четырех играх из шести, пропустив за весь турнир только гол.

    Помимо этого, Тунис провел три товарняка, в которых раз победил, расписал одну мировую и уступил в одной встрече — несколько дней тому назад в гостях Южной Корее 0:4.

    В истории противостоянии этих сборных насчитывается четыре очных поединка, три из которых выиграли японцы и раз сильнее оказались тунисцы. И отметим, что в трех случаях были низы.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.55.

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    На викторию Туниса дают — 6.26, ничья оценена — в 4.17.

    Скорее всего, вояж Туниса в Азию окажется провальным, и африканцы проиграют и на этот раз. В общем, прогнозируем викторию хозяев с форой -1.

    Но в то же время не ждем от матча голевой феерии, учитывая статистику очных встреч этих сборных, и ставим на тотал меньше 2,5.

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    Япония — Тунис: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Япония возьмет верх над Тунисом
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