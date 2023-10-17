17 октября в японском городе Кобе пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Японии сыграет против национальной команды Туниса. Начало — в 13:10 по мск. Япония — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Сборная Японии — это одна из сильнейших команд Азии. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и в последнее время является постоянным участником ЧМ.

Так, например, на мировом форуме в Катаре зимой 2022 года, «самураи» выступили весьма неплохо, выйдя из группы в компании с Германией и Испанией с первого места.

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Однако уже на первой стадии плей-офф японцы прекратили борьбу на мундиале, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии. И после того они провели семь товарищеских встреч.

Все прогнозы на футбол

Сперва в них Япония сыграла вничью и проиграла, а затем она выиграла последующие пять спаррингов. Несколько дней тому назад она в товарняке дома разгромила Канаду 4:1.

Тунис

Национальная команда Туниса входит в топ-сборных африканского континента. Она раз в своей истории выиграла КАН и побывала на шести чемпионатах мира.

Прошлый мундиаль «Орлы Карфагена» также не пропустили, но не смогли выйти там из группы, набрав в трех играх четыре очка. Они обыграли там Францию 1:0, уступили 0:1 Австралии и расписали ничью с Данией 0:0.

И после мирового форума тунисцы успешно доиграли отбор к КАН, выиграв свою квалификационную группу, победив в четырех играх из шести, пропустив за весь турнир только гол.

Помимо этого, Тунис провел три товарняка, в которых раз победил, расписал одну мировую и уступил в одной встрече — несколько дней тому назад в гостях Южной Корее 0:4.

В истории противостоянии этих сборных насчитывается четыре очных поединка, три из которых выиграли японцы и раз сильнее оказались тунисцы. И отметим, что в трех случаях были низы.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.55.

На викторию Туниса дают — 6.26, ничья оценена — в 4.17.

Скорее всего, вояж Туниса в Азию окажется провальным, и африканцы проиграют и на этот раз. В общем, прогнозируем викторию хозяев с форой -1.

Но в то же время не ждем от матча голевой феерии, учитывая статистику очных встреч этих сборных, и ставим на тотал меньше 2,5.