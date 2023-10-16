В понедельник, 16 октября, в Брюсселе сборная Бельгии сыграет против национальной команды Швеции в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Бельгия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Бельгийская национальная команда уже досрочно вышла на чемпионат Европы по итогам первых шести туров. Бельгийцы смогли выиграть в пяти матчах и один раз сыграть вничью. «Красные дьяволы» смогли шестнадцать раз поразить ворота соперника и трижды пропустили в свои.

В итоге сейчас в активе главной команды Бельгии 16 очков и первая позиция в турнирной таблице. Они на три пункта опережают Австрию и на десять баллов — Швеция. Таким образом, бельгийская «националка» уже точно не опустится ниже второго места.

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В последнем игре Бельгия переиграла Австрию (3:2), а перед этим также были виктории над Эстонией (5:0), Азербайджаном (1:0) и Эстонией (3:0). Только перед этим подопечные Доменико Тедеско потеряли очки и сыграли вничью с Австрией (1:1).

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Думается, что в этой игре Бельгия может провести ротацию состава и дать поиграть тем, кто не играл в последней встрече, поэтому назвать команду явным фаворитом данного противостояния язык не поворачивается.

Швеция

«Сине-желтые» пока что проваливают отбор. В первых пяти матчах Швеция смогла добыть только две победы и трижды проиграла. Несмотря на это, шведы имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 11:8.

В настоящий момент главная команда Швеции имеет в своем активе шесть очков и располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Шведская «националка» на семь пунктов отстает от второй Австрии и имеет игру в запасе. Шансы догнать австрийцев еще есть, но они крайне малы.

В отборе сборная Швеции уже дважды проиграла Австрии (0:2 и 1:3), а также уступила Бельгии (0:3). Помимо этого, были крупные победы над Азербайджаном (5:0) и Эстонией (5:0). В октябре шведы уже одолели Молдову в товарищеском матче.

Также подопечные Янне Андерссона в прошлом году провалились в Лиге наций. Команды выступала в Лиге В, но заняла последнее место в группе и опустилась в Лиге С. Шведскую дружину опередили Словения, Норвегия и Сербия.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Бельгии предлагают поставить за 1.70.

На викторию Швеции дают 5.30, ничья оценена в 3.90.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

Также рискнем и поставим на то, что соперники сыграют вничью.