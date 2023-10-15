Сборная Польша дома сыграет со сборной Андорры в матче отборочного турнира Евро-2024 в группе Е. Он пройдет 15 октября, 21:45 (мск). Польша — Молдова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

После шести матчей сборная Польши неожиданно занимает лишь второе место с 9 очками, пропустив вперед себя сборную Албании. Отставание от лидера составляет уже четыре очка.

В последнем туре поляки довольно спокойно обыграли в гостях сборную Фарерских островов со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Себастиян Шиманьский и Адам Букса.

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Последний использовал свой шанс в отсутствие Роберта Левандовски. Букса заменил по ходу второго тайма Аркадиуша Милика и отметился забитым голом сразу после своего появления на футбольном поле.

В этом отборочном цикле Польша играет довольно прагматично и строго в обороне. Недавно у нее сменился главный тренер, и ему требуется время понять, на что способны футболисты.

Календарь и таблица Евро-2024

Он с ходу перешел на схему с тремя центральными защитниками, где главная роль отводится Якубу Кивиору из «Арсенала».

Молдова

Сборная на удивление неплохо выглядит в нынешнем отборочном цикле и к середине турнира претендует на право выйти в финальную часть. Сейчас Молдова делит 3-4 место с Чехией, а впереди Польша лишь на одно очко, но у нее на игру больше.

В последней игре отбора на Евро сборная Молдовы выиграла на выезде у Фарерских островов со счетом 1:0. Но этот матч проходил около месяца назад. Недавно же в товарищеском матче команда уступила Швеции со счетом 1:3.

В этой игре главный тренер Сергей Клещенко оставил некоторых лидеров в запасе, памятуя о предстоящей игре с Польшей. Также стоит напомнить, что в первом круге Молдова сенсационно обыграла на своем стадионе поляков со счетом 3:2, уступая по ходу игры 0:2.

Главной звездой команды является игрок московского «Спартака» Олег Рябчук, несколько лет подряд признававшийся лучшим футболистом страны. Также выделяются нападающий «Херенвена» Йон Николаеску и центральный полузащитник «Факела» Никола Мотпан.

Ставки и прогнозы

В предстоящей игре букмекеры считают явным фаворитом сборную Польши. На их победу коэффициент — 1,15. Ничья — 7,0. Успех Молдовы оценивается внушительной котировкой — 15,0.

Матч очень важен с турнирной точки зрения, обе сборные в случае поражения сводят к минимумы свои шансы пройти в финальную часть Евро-2024. Поэтому игра получится очень осторожной и закрытой.

Молдова будет ловить соперника на контратаках, станет играть низким блоком и очень плотно в обороне. В матче против Фарерских островов поляки показали, что им сложно вскрыть такую защиту. Похожая ситуация будет и в этой игре. Мы рекомендуем взять ставку с тотал меньше 2,5 за 2,08. Вряд ли в матче будет много голов.

Более рисковые могут попробовать прогноз на победу Молдовы с форой плюс 1 за 3.5. Под руководством Сергея Клешенко сборная показала, что она никого не боится, обладает крепким характером и бьется на каждом участке поля.