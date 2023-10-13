13 октября в матче квалификации чемпионата Европы (до 21 года) сыграют молодежные сборные Швеции и Молдовы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Швеция (до 21 года) — Молдова (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция (до 21 года)

У молодежной сборной Швеции не возникло проблем в стартовом матче отбора на чемпионат Европы (до 21 года) с Гибралтаром. Скандинавы ожидаемо добились разгрома. В ворота соперника было забито 5 безответных голов.

Но затем у Швеции произошла осечка. Команда встречалась с Северной Македонией и разочаровала болельщиков. Шведы дома проиграли со счетом 0:1.

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Теперь необходимо наверстывать упущенное. У Швеции непростая группа. На данный момент лидируют Нидерланды и Грузия, набравшие по шесть очков.

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В предстоящей встрече вряд ли будет какая-то интрига. Швеция должна легко побеждать и подтягиваться к лидирующей группе.

Молдова (до 21 года)

Молодежная сборная Молдовы в первом матче квалификации чемпионата Европы, который состоялся в июне, удачно съездила в Гибралтар. Никаких неожиданностей не было. Молдова победила в гостях со счетом 3:1.

Но в сентябре у молдавской команды произошли две осечки. Сначала было выездное поражение от Нидерландов (0:3), а потом — неудача в родных стенах во встрече с Грузией (0:1).

Молдова плохо играет в гостях. Победы случаются очень редко. Если удается выиграть на выезде, то, как правило, у таких соперников, как Гибралтар.

Молдавская команда в предстоящей встрече может рассчитывать только на надежную игру в обороне. Шансов на положительный результат очень мало. В предыдущих трех встречах отбора Молдова пропустила 5 голов. Больше — только у Гибралтара (10).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции (до 21 года) можно поставить за 1.05. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 24.00. Ничья оценена — в 14.00.

Шведы будут владеть инициативой. Гостям будет очень сложно добиться успеха. Класс команд несопоставим.

Можно сделать ставку на победу Швеции с форой (-2.5) гола с коэффициентом 1.80.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.78.