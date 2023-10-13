Швеция (до 21 года)
У молодежной сборной Швеции не возникло проблем в стартовом матче отбора на чемпионат Европы (до 21 года) с Гибралтаром. Скандинавы ожидаемо добились разгрома. В ворота соперника было забито 5 безответных голов.
Но затем у Швеции произошла осечка. Команда встречалась с Северной Македонией и разочаровала болельщиков. Шведы дома проиграли со счетом 0:1.
Коэффициенты матча Швеция U21 — Молдавия U21
Теперь необходимо наверстывать упущенное. У Швеции непростая группа. На данный момент лидируют Нидерланды и Грузия, набравшие по шесть очков.
В предстоящей встрече вряд ли будет какая-то интрига. Швеция должна легко побеждать и подтягиваться к лидирующей группе.
Молдова (до 21 года)
Молодежная сборная Молдовы в первом матче квалификации чемпионата Европы, который состоялся в июне, удачно съездила в Гибралтар. Никаких неожиданностей не было. Молдова победила в гостях со счетом 3:1.
Но в сентябре у молдавской команды произошли две осечки. Сначала было выездное поражение от Нидерландов (0:3), а потом — неудача в родных стенах во встрече с Грузией (0:1).
Молдова плохо играет в гостях. Победы случаются очень редко. Если удается выиграть на выезде, то, как правило, у таких соперников, как Гибралтар.
Молдавская команда в предстоящей встрече может рассчитывать только на надежную игру в обороне. Шансов на положительный результат очень мало. В предыдущих трех встречах отбора Молдова пропустила 5 голов. Больше — только у Гибралтара (10).
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции (до 21 года) можно поставить за 1.05. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 24.00. Ничья оценена — в 14.00.
Шведы будут владеть инициативой. Гостям будет очень сложно добиться успеха. Класс команд несопоставим.
Можно сделать ставку на победу Швеции с форой (-2.5) гола с коэффициентом 1.80.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.78.