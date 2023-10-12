В четверг, 12 октября, сборная Фарерских островов сыграет против национальной команды Польши в седьмом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Фареры — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские острова

Сборная полностью провалила отбор на Евро-2024, практически не имея шансов на попадание в основной этап турнира. Фареры занимают последнее 5-е место в своей группе с 1-м баллом в активе.

За 5 матчей в квалификации Евро сборная только в одном матче сыграла вничью. В остальных 4-х встречах Фареры проиграли. За весь период сборная забила только 2 гола, пропустив 10 раз.

Коэффициенты матча Фарерские острова — Польша 1X2Новым игрокам 11.505.101.32Бонус$9500

В последнем поединке с Молдовой Фарерские острова уступили с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч после перерыва.

Все прогнозы на Евро-2024

На сегодня у коллектива серия из пяти поражений во всех турнирах, а также серия из восьми поединков без побед (шесть поражений и две ничьи), так что у хозяев почти нет шансов на успех.

Польша

Сборная показывает довольно средние результаты в квалификации Евро-2024, занимая только 4-е место в своей группе (6 очков), но вся борьба еще в впереди.

Одна из проблем Польши в 5-ти матчах отбора на Евро — это оборона. Команда пропустила 8 голов за этот период при 6-ти забитых. К тому же, команда проиграла три из пяти матчей в своей группе.

Польша уступила Чехии (1:3), Молдове (2:3) и Албании (0:2), но собралась и победила в матчах с той же Албанией (1:0) и Фарерскими островами (2:0).

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, но его не лучшая форма вряд ли помешает ему обыграть откровенного аутсайдера.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Польшу, коэффициент на победу которой равен 1,37. Успех Фарер оценивается в 8,80, ничья — в 5,00.

В четырех из пяти последних матчей гостей, включая игру и с нынешним соперником дома, было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,99.

Еще один вариант ставки — Польша выиграет 1-й тайм и матч за 1,85, поскольку гости, как явный фаворит, способны реализовать такой сценарий.