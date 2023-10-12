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    Поднимется ли Польша с 4-го места в группе?

    Фареры — Польша. Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фареры — Польша
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    Польша неудачно проводит отбор
    В четверг, 12 октября, сборная Фарерских островов сыграет против национальной команды Польши в седьмом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Фареры — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 12 Октября 2023 года
    Фарерские острова
  • Евро-2024. Квалификация. Группа E
    •  Фарерские острова 21:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Фарерские острова

    Сборная полностью провалила отбор на Евро-2024, практически не имея шансов на попадание в основной этап турнира. Фареры занимают последнее 5-е место в своей группе с 1-м баллом в активе.

    За 5 матчей в квалификации Евро сборная только в одном матче сыграла вничью. В остальных 4-х встречах Фареры проиграли. За весь период сборная забила только 2 гола, пропустив 10 раз.

    Коэффициенты матча Фарерские острова — Польша

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    В последнем поединке с Молдовой Фарерские острова уступили с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч после перерыва.

    Все прогнозы на Евро-2024

    На сегодня у коллектива серия из пяти поражений во всех турнирах, а также серия из восьми поединков без побед (шесть поражений и две ничьи), так что у хозяев почти нет шансов на успех.

    Польша

    Сборная показывает довольно средние результаты в квалификации Евро-2024, занимая только 4-е место в своей группе (6 очков), но вся борьба еще в впереди.

    Одна из проблем Польши в 5-ти матчах отбора на Евро — это оборона. Команда пропустила 8 голов за этот период при 6-ти забитых. К тому же, команда проиграла три из пяти матчей в своей группе.

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  • 05/10/2023

    • Польша уступила Чехии (1:3), Молдове (2:3) и Албании (0:2), но собралась и победила в матчах с той же Албанией (1:0) и Фарерскими островами (2:0).

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, но его не лучшая форма вряд ли помешает ему обыграть откровенного аутсайдера.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Польшу, коэффициент на победу которой равен 1,37. Успех Фарер оценивается в 8,80, ничья — в 5,00.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей, включая игру и с нынешним соперником дома, было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,99.

    Еще один вариант ставки — Польша выиграет 1-й тайм и матч за 1,85, поскольку гости, как явный фаворит, способны реализовать такой сценарий.

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    Фареры — Польша: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли Польша с 4-го места в группе?
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