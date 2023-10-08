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    Продолжится ли победная серия «Бетиса»?

    «Алавес» — «Бетис». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Примера, 9 октября 2023 года

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    «Бетис» — фаворит матча
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:30 мск. «Алавес» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Октября 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 19:30 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Алавес»

    Клуб только-только вернулся в Примеру из Сегунды, и уже показывает хоть какой-то результат. «Алавес» занимает 17-е место в таблице с 7-ю очками в активе.

    Команда выдает неплохой старт, ведь за восемь матчей в нынешнем сезоне «Алавес» обыграл «Севилью» (4:3) и «Валенсию» (1:0), а также сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), тогда как в остальных матчах уступила.

    Коэффициенты матча Алавес — Бетис

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    Стоит отметить, что команда забивала только в тех играх, где не проигрывала. К тому же, в последних турах «Алавес» заметно забуксовал, в результате чего отрыв от зоны вылета составит два очка.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектив безвыигрышная серия в четыре поединка при трех поражениях и одной ничьей, поэтому у хозяев поля мало шансов избежать поражения.

    «Бетис»

    Команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. На сегодня «Бетис» добыл 12 очков и занимает седьмое место в таблице.

    В восьми поединках команде удалось одержать всего лишь три победы. Да и 12 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда добыла добыла три очка. Севильцы на своем поле разгромили «Валенсию» (3:0).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах в последних из них, так что гости имеют хорошие шансы выиграть в очередной раз.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Бетис», коэффициент на победу которого равен 2,68. Успех «Алавеса» оценивается в 2,80, ничья — в 3,23.

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    В трех из четырех последних матчей хозяева уступали своим соперникам, тогда как у гостей две победы кряду в последних играх.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет за 2,68.

    Еще один вариант ставки — «Бетис» выиграет 1-й тайм и матч за 4,26, поскольку в трех из четырех последних матчей хозяева проигрывали как к перерыву, так и по итогам финального свистка.

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    «Алавес» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Бетиса»?
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