ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби «Динамо» — «Спартак»Хроники пикирующего «Спартака». Динамовцы взяли реванш, разгромив красно-белых Вероника КудерметоваСуперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине
  • 00:02
    • «Ньюкасл» неожиданно обыграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Торреса обеспечил «Барселоне» победу в матче ЛЧ с «Порту»
  • 23:55
    • «Боруссия» и «Милан» сыграли без забитых голов
  • 23:54
    • «Лейпциг» не смог удержать ничью против «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    «Адана Демирспор» на своем поле сможет добиться победы

    «Адана Демирспор» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 6 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Адана Демирспор
    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нани
    6 октября в матче 8-го тура чемпионата Турции сыграют «Адана Демирспор» и «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 06 Октября 2023 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 20:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
    •

    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» удачно начала сезон-2023/24. На данный момент команда идет на 3-м месте в таблице. Клуб набрал 14 очков в семи встречах.

    Хозяева могут похвастаться высокой результативностью. «Адана Демирспор» блестяще реализовывает голевые моменты. В пяти предыдущих матчах чемпионата Турции команда забила 15 мячей. В среднем — три гола за игру.

    «Адана Демирспор» в таблице отпустила вперед «Фенербахче» и «Галатасарай». Отставание от первой строчки составляет семь очков. Конечно, это не катастрофа, но нельзя сбавлять обороты, иначе вышеназванные клубы уже точно не получится догнать.

    Все прогнозы на футбол

    Сложно представить, что поможет помешать «Адане» остаться без очков в домашней игре. Хозяева в родных стенах смотрятся очень мощно. Последний раз команда проигрывала на своем стадионе еще в прошлом сезоне — это произошло 3 июня.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» в таблице располагается на 5-й строчке. Отставание от «Аданы» составляет два очка. В случае победы клуб как минимум поднимется на 4-е место.

    Сентябрь оказался успешным месяцем для «Трабзонспора». В четырех поединках одержаны три победы. Поражение было только одно — от «Хатайспора» (2:3).

  • Кризис в «Аяксе». Амстердамский клуб проваливает старт нового сезона
  • Один из гигантов Эредивизи обнаружил себя в опасной близости к зоне вылета
  • 28/09/2023

    • «Трабзонспор» много забивает. В семи матчах команда 15 раз поразила ворота соперников — это третий показатель в турецкой лиге. Больше голов только у «Фенербахче» и «Аданы» (по 18).

    «Трабзонспор» в нынешнем сезоне провел в гостях три встречи и потерпел два поражения. На поле «Аданы» добиться успеха будет трудно. Стоит ждать серьезной борьбы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аданы Демирспор» можно поставить за 2.06. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.48. Ничья оценена — в 3.80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Обоим клубам нужны очки, чтобы удержаться в верхней части таблицы. Но шансы хозяев на успех выглядят предпочтительнее.

    Можно сделать ставку на победу «Аданы» с коэффициентом 2.06.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Шевченко — Тсенг
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кудерметова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Попырин — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карацев — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.53
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Клаксвик — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спортинг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. «Адана Демирспор» на своем поле сможет добиться победы
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры