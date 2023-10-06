6 октября в матче 8-го тура чемпионата Турции сыграют «Адана Демирспор» и «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» удачно начала сезон-2023/24. На данный момент команда идет на 3-м месте в таблице. Клуб набрал 14 очков в семи встречах.

Хозяева могут похвастаться высокой результативностью. «Адана Демирспор» блестяще реализовывает голевые моменты. В пяти предыдущих матчах чемпионата Турции команда забила 15 мячей. В среднем — три гола за игру.

«Адана Демирспор» в таблице отпустила вперед «Фенербахче» и «Галатасарай». Отставание от первой строчки составляет семь очков. Конечно, это не катастрофа, но нельзя сбавлять обороты, иначе вышеназванные клубы уже точно не получится догнать.

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Сложно представить, что поможет помешать «Адане» остаться без очков в домашней игре. Хозяева в родных стенах смотрятся очень мощно. Последний раз команда проигрывала на своем стадионе еще в прошлом сезоне — это произошло 3 июня.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» в таблице располагается на 5-й строчке. Отставание от «Аданы» составляет два очка. В случае победы клуб как минимум поднимется на 4-е место.

Сентябрь оказался успешным месяцем для «Трабзонспора». В четырех поединках одержаны три победы. Поражение было только одно — от «Хатайспора» (2:3).

«Трабзонспор» много забивает. В семи матчах команда 15 раз поразила ворота соперников — это третий показатель в турецкой лиге. Больше голов только у «Фенербахче» и «Аданы» (по 18).

«Трабзонспор» в нынешнем сезоне провел в гостях три встречи и потерпел два поражения. На поле «Аданы» добиться успеха будет трудно. Стоит ждать серьезной борьбы.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аданы Демирспор» можно поставить за 2.06. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.48. Ничья оценена — в 3.80.

Обоим клубам нужны очки, чтобы удержаться в верхней части таблицы. Но шансы хозяев на успех выглядят предпочтительнее.

Можно сделать ставку на победу «Аданы» с коэффициентом 2.06.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.85.