ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Галатасарай»Самосаботаж. Ужасное выступление Онана разрушило мечту Хёйлунна о победном дубле Такефуса КубоНезамеченная звезда. Таке Кубо восхищает всю Ла Лигу, кроме тех, кто его упустил Лионель МессиЧто с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС
    Все новости спорта

    Кто возглавит группу G?

    ПАОК — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет G, 5 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на ПАОК Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на ПАОК — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПАОК — «Аякс»
    В четверг, 5 октября греческий ПАОК на своём поле примет немецкий «Айнтрахт». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 22:00 (мск). ПАОК — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа G 05 Октября 2023 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    ПАОК

    Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице второе место и отстает от лидера «Олимпиакоса» на 5 очков.

    В минувшем 7 туре чемпионата Греции ПАОК обменялся голами с «Панатинаикосом» (2:2). В итоге участник Лаги конференций набрал 14 очков.

    Коэффициенты матча ПАОК — Айнтрахт Ф

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.452.55Бонус$9500
    •

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В Лиге конференций ПАОК делит первое место с «Айнтрахтом». В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2).

    В предстоящей игре 2-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.

    «Айнтрахт»

    У «Айнтрахта» тоже не все в порядке с составом. Из строя выбыли Симони, Луне и Роде.

    В Лиге конференций команда из Германии одержала победу над «Абердином» (2:1). В составе победителей отметим голы в исполнении Омара Мармоша и Робина Коха.

  • Что с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС
  • Отсутствие ясности в «Интер Майами» по поводу состояния здоровья суперзвезды разочаровывает фанатов
  • Вчера

    • В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 9 место. В последних пяти играх команда пока не может выиграть . После 6 матчей у команды 7 очков.

    В рамках минувшего 6-го игрового дня «Айнтрахт» уступил «Вольфсбургу» со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу ПАОКа можно поставить за 2.78, ничью оценивают в 3.40. А на победу «Айнтрахта» — 2.45.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Обе команды любят играть в динамичный футбол и навязывать друг друг руки поиграть с ней.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативный прогноз: Или можно рискнуть в пользу немецкого клуба.

    Альтернативная ставка: Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Накашима — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лайович — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Самсонова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коккинакис — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПАОК — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Кто возглавит группу G?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры