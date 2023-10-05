В четверг, 5 октября греческий ПАОК на своём поле примет немецкий «Айнтрахт». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 22:00 (мск). ПАОК — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице второе место и отстает от лидера «Олимпиакоса» на 5 очков.

В минувшем 7 туре чемпионата Греции ПАОК обменялся голами с «Панатинаикосом» (2:2). В итоге участник Лаги конференций набрал 14 очков.

Коэффициенты матча ПАОК — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.853.452.55Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В Лиге конференций ПАОК делит первое место с «Айнтрахтом». В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2).

В предстоящей игре 2-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.

«Айнтрахт»

У «Айнтрахта» тоже не все в порядке с составом. Из строя выбыли Симони, Луне и Роде.

В Лиге конференций команда из Германии одержала победу над «Абердином» (2:1). В составе победителей отметим голы в исполнении Омара Мармоша и Робина Коха.

В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 9 место. В последних пяти играх команда пока не может выиграть . После 6 матчей у команды 7 очков.

В рамках минувшего 6-го игрового дня «Айнтрахт» уступил «Вольфсбургу» со счетом 0:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу ПАОКа можно поставить за 2.78, ничью оценивают в 3.40. А на победу «Айнтрахта» — 2.45.

Прогноз: Обе команды любят играть в динамичный футбол и навязывать друг друг руки поиграть с ней.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.56.

Альтернативный прогноз: Или можно рискнуть в пользу немецкого клуба.

Альтернативная ставка: Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.45.