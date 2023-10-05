ПАОК
Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице второе место и отстает от лидера «Олимпиакоса» на 5 очков.
В минувшем 7 туре чемпионата Греции ПАОК обменялся голами с «Панатинаикосом» (2:2). В итоге участник Лаги конференций набрал 14 очков.
Коэффициенты матча ПАОК — Айнтрахт Ф
Все прогнозы на Лигу конференций
В Лиге конференций ПАОК делит первое место с «Айнтрахтом». В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2).
В предстоящей игре 2-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.
«Айнтрахт»
У «Айнтрахта» тоже не все в порядке с составом. Из строя выбыли Симони, Луне и Роде.
В Лиге конференций команда из Германии одержала победу над «Абердином» (2:1). В составе победителей отметим голы в исполнении Омара Мармоша и Робина Коха.
В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 9 место. В последних пяти играх команда пока не может выиграть . После 6 матчей у команды 7 очков.
В рамках минувшего 6-го игрового дня «Айнтрахт» уступил «Вольфсбургу» со счетом 0:2.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу ПАОКа можно поставить за 2.78, ничью оценивают в 3.40. А на победу «Айнтрахта» — 2.45.
Прогноз: Обе команды любят играть в динамичный футбол и навязывать друг друг руки поиграть с ней.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.56.
Альтернативный прогноз: Или можно рискнуть в пользу немецкого клуба.
Альтернативная ставка: Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.45.