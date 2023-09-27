«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Эта команда ныне борется за выход в еврокубки. «Астон Вилла» занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ.

«Вилланы» из шести матчей выиграли в четырех. Да и забивает команда в среднем два гола за поединок.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Эвертон 1X2Новым игрокам 1.754.004.80Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда вновь добилась победы. «Астон Вилла» с минимальным счетом одолела кризисный «Челси».

Все прогнозы на футбол

В двух своих последних поединках АПЛ команда добыла победы. Да и на Кубок лиги у «вилланов» наверняка изыщется мотивация.

«Астон Вилла» наверняка будет максимально настроена пройти в следующий раунд. К тому же не забываем про преимущество своего поля!

«Эвертон»

Эта команда начала чемпионат бледновато. «Эвертон» сейчас пребывает на 15 позиции в турнирной таблице АПЛ.

Главным бичом команды является крайне слабый уровень реализации. «Ириски» в 6 поединках отличились всего лишь 5 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Эвертон» добыл первую викторию в чемпионате, одолев «Брентфорд» (3:1).

А вот в кадровом плане у «ирисок» не все в порядке. В этой встрече не сможет принять участие Деле Алли.

Гости явно будут пытаться найти свой шанс у ворот соперника. «Эвертон» наверняка постарается пробиться в следующую стадию Кубка Английской лиги.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.74.

На викторию «Эвертона» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.94.

«Эвертон» давненько не обыгрывал «вилланов» , и в этой встрече постарается прервать столь неудачный сериал.

Наш прогноз — Победа «Эвертона» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.