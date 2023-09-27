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    «Вилланам» победы не видать?!

    «Астон Вилла» — «Эвертон». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Эвертон»
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    Люка Динь
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Сентября 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 21:45 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    «Астон Вилла»

    Эта команда ныне борется за выход в еврокубки. «Астон Вилла» занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ.

    «Вилланы» из шести матчей выиграли в четырех. Да и забивает команда в среднем два гола за поединок.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Эвертон

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  • 1.754.004.80Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда вновь добилась победы. «Астон Вилла» с минимальным счетом одолела кризисный «Челси».

    Все прогнозы на футбол

    В двух своих последних поединках АПЛ команда добыла победы. Да и на Кубок лиги у «вилланов» наверняка изыщется мотивация.

    «Астон Вилла» наверняка будет максимально настроена пройти в следующий раунд. К тому же не забываем про преимущество своего поля!

    «Эвертон»

    Эта команда начала чемпионат бледновато. «Эвертон» сейчас пребывает на 15 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Главным бичом команды является крайне слабый уровень реализации. «Ириски» в 6 поединках отличились всего лишь 5 голами.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Эвертон» добыл первую викторию в чемпионате, одолев «Брентфорд» (3:1).

    А вот в кадровом плане у «ирисок» не все в порядке. В этой встрече не сможет принять участие Деле Алли.

    Гости явно будут пытаться найти свой шанс у ворот соперника. «Эвертон» наверняка постарается пробиться в следующую стадию Кубка Английской лиги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Эвертона» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.94.

    «Эвертон» давненько не обыгрывал «вилланов», и в этой встрече постарается прервать столь неудачный сериал.

    Наш прогноз — Победа «Эвертона» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.

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