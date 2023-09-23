В субботу, 23 сентября, в седьмом туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Эльденсе». Начало игры запланировано на 17:15 по мск. «Леванте» — «Эльденсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место и попал в плей-офф, где в финале проиграл «Алавесу».

Новый же розыгрыш второго испанского дивизиона «лягушки» начали с выездной мировой против «Аморебьеты» 1:1. После чего они поочередно одолели на своем поле «Бургос» 3:2 и в гостях «Картахену» 1:0.

Коэффициенты матча Леванте — Эльденсе 1X2Новым игрокам 1.783.454.90Бонус$9500

В четвертом туре клуб из Валенсии на своем поле поделил очки с «Овьедо» 1:1, а в следующем игровом дне был дома разбит «Эспаньолом» 1:4, но исправил ситуацию в минувшем, переиграв в гостях «Алькоркон» 2:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

С 11 набранными очками «Леванте» на текущий момент идет пятым в таблице, но от второй позиции отстает всего лишь на три пункта.

«Эльденсе»

«Эльденсе» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и занял там второе место в одной из групп, получив тем самым право играть в плей-офф.

И там левантийцы преодолели две стадии, справившись на них с дублями «Сельты» и мадридского «Реала». В межсезонных спаррингах они ни разу не проиграли, выиграв два матча при двух мировых.

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И пока во втором по рангу дивизионе «сине-гранатовые» смотрятся неплохо, находясь в середине турнирной таблицы, имея на своем счету восемь баллов.

Новичок смог отпраздновать две виктории, столько же встреч он еще проиграл и расписал две мировую, одна из которая была в прошлом туре в гостевой игре с «Эспаньолом» 3:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.80.

На викторию «Эльденсе» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.54.

В левантийском дерби отдаем предпочтение более опытным «лягушкам» и ставим на их победу.

Но ожидаем, что гости дадут бой и выдадут очередную голевую феерию.