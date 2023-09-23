«Жирона» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 15:00 мск. «Жирона» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

Эта команда прекрасно стартовала в чемпионате. «Жирона» в пяти первых турах добыла 13 зачетных баллов и занимает 3 место в таблице.

Причем оборона команды действует весьма надежно. В 5 матчах она дала результативный сбой лишь 4 раза.

В предыдущем туре чемпионата команда снова добилась победы. «Жирона» уверенно расправилась с «Гранадой» (4:2).

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А вот до того «Жирона» минимально переиграла «Лас-Пальмас». Причем победная серия команды выросла до 4 матчей.

«Жирона» наверняка постарается закрепиться в группе лидеров. Да и фактор родной арены явно поможет команде.

«Мальорка»

Эта команда начала чемпионат посредственно. «Мальорка» сейчас пребывает на скромной 15 позиции в Примере.

Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В пяти матчах пропущено 5 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мальорка» с минимальным счетом переиграла «Сельту».

Балеарцы имеют заметные сложности с реализацией. Игрокам команды пока удалось забить всего 4 мяча.

И уж точно «Мальорка» постарается разжиться очками. Вот только последняя победа над «Жироной» случилась еще два с половиной года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.99.

На викторию «Мальорки» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.48.

«Жирона» проводит блестящий турнирный отрезок , тогда как у балеарцев имеются явные проблемы с реализацией.

Наш прогноз — Победа «Жироны» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.