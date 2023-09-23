«Жирона»
Эта команда прекрасно стартовала в чемпионате. «Жирона» в пяти первых турах добыла 13 зачетных баллов и занимает 3 место в таблице.
Причем оборона команды действует весьма надежно. В 5 матчах она дала результативный сбой лишь 4 раза.
В предыдущем туре чемпионата команда снова добилась победы. «Жирона» уверенно расправилась с «Гранадой» (4:2).
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А вот до того «Жирона» минимально переиграла «Лас-Пальмас». Причем победная серия команды выросла до 4 матчей.
«Жирона» наверняка постарается закрепиться в группе лидеров. Да и фактор родной арены явно поможет команде.
«Мальорка»
Эта команда начала чемпионат посредственно. «Мальорка» сейчас пребывает на скромной 15 позиции в Примере.
Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В пяти матчах пропущено 5 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мальорка» с минимальным счетом переиграла «Сельту».
Балеарцы имеют заметные сложности с реализацией. Игрокам команды пока удалось забить всего 4 мяча.
И уж точно «Мальорка» постарается разжиться очками. Вот только последняя победа над «Жироной» случилась еще два с половиной года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.99.
На викторию «Мальорки» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.48.
«Жирона»
Наш прогноз — Победа «Жироны» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.