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    «Жирона» дожмет балеарцев?

    «Жирона» — «Мальорка». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Примера, 23 сентября 2023 года

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    Кристиан Стуани
    «Жирона» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 15:00 мск. «Жирона» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Сентября 2023 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 15:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Жирона»

    Эта команда прекрасно стартовала в чемпионате. «Жирона» в пяти первых турах добыла 13 зачетных баллов и занимает 3 место в таблице.

    Причем оборона команды действует весьма надежно. В 5 матчах она дала результативный сбой лишь 4 раза.

    В предыдущем туре чемпионата команда снова добилась победы. «Жирона» уверенно расправилась с «Гранадой» (4:2).

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    А вот до того «Жирона» минимально переиграла «Лас-Пальмас». Причем победная серия команды выросла до 4 матчей.

    «Жирона» наверняка постарается закрепиться в группе лидеров. Да и фактор родной арены явно поможет команде.

    «Мальорка»

    Эта команда начала чемпионат посредственно. «Мальорка» сейчас пребывает на скромной 15 позиции в Примере.

    Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В пяти матчах пропущено 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мальорка» с минимальным счетом переиграла «Сельту».

    Балеарцы имеют заметные сложности с реализацией. Игрокам команды пока удалось забить всего 4 мяча.

    И уж точно «Мальорка» постарается разжиться очками. Вот только последняя победа над «Жироной» случилась еще два с половиной года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Мальорки» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.48.

    «Жирона» проводит блестящий турнирный отрезок, тогда как у балеарцев имеются явные проблемы с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Жироны» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.

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    «Жирона» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. «Жирона» дожмет балеарцев?
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