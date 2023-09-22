«Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Ахли» в рамках 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

Эта команда сражается за чемпионство. Вот только сейчас «Аль-Наср» находится на скромном 6 месте, отставая от лидера на 4 очка.

«Аль-Наср», что логично, прекрасно атакует. В 6 матчах чемпионата Саудовской Аравии команда забила 18 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Наср» уверенно расправился с «Персеполисом» (2:0) в рамках Азиатской Лиги чемпионов.

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А вот до того Криштиану Роналду и компания сумели переиграть «Аль-Раед» (3:1). Вообще же, в активе у португальца уже 7 забитых мячей в чемпионате.

И уж точно «Аль-Наср» будет максимально активен в атаке. Роналду и Садио Мане способны сделать разницу.

«Аль-Ахли»

Эта команда выдала весьма многообещающий старт в чемпионате. «Аль-Ахли» сейчас занимает 3 место, набрав 15 очков в 6 поединках.

Правда, с атакой у команды дела складываются не столь ярко. В 6 сыгранных матчах удалось отличиться 13 голами.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Ахли» добыл очередные три очка. Команда оставила ни с чем «Аль-Таавун» (3:2).

А вот до того команда полностью провалилась. «Аль-Ахли» разгромно уступил «Аль-Фату», пропустив 5 мячей, на которые ответил лишь одним.

И уж точно гости явно не собираются лишь обороняться. Тем более, эта самая оборона не балует монолитностью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.79.

На викторию «Аль-Ахли» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.92.

Хозяева выглядят сильнее соперника, так что наверняка стоит ожидать от них повышенной стартовой атакующей активности .

Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.