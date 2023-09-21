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    «Динамо» Загреб — «Астана». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет С, 21 сентября 2023 года

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    «Динамо» Загреб — «Спарта» Прага
    В четверг, 21 сентября хорватский клуб «Динамо» Загреб на своём поле примет «Астану» из Казахстана. Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Динамо» Загреб — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 21 Сентября 2023 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 22:00 Астана Астана
  • Лига конференций. Группа C
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    «Динамо» Загреб

    Действующий чемпион Хорватии с победы стартовал в квалификации Лиги чемпионов, обыграв во втором раунде Лиги чемпионов «Астану» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

    Именно «Динамо» Загреб отправил «Астану» в Лигу Европы, а затем и сам отправился во второй по значимости еврокубок УЕФА. Дело в том, что в 3-м раунде Лиги чемпионов «Динамо» проиграл дуэль греческому АЕКу (1:2 — проигрыш дома и 2:2 — ничья в гостях).

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    Лига Европы тоже оказалась не по силам для лучшей команды Хорватии. В заключительном квалификационном раунде «динамовцы» проиграли пражской «Спарте» (3:1 — победа дома и 1:4 — поражение в гостях). В итоге Загреб получил путевку в групповую стадию Лиги Европы.

    В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место. После 6 матчей действующий победитель набрал 13 очков. Это на две менбше, чем у лидера «Хайдука». К тому же у загребскго клуба есть игра в запасе.

    «Астана»

    Если «Динамо» Загреб в этом сезоне стартовал со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, то «Астане» пришлось начать квалификацию с первой стадии.

    Чемпион Казахстана в стартовом раунде отбора одолела лучшую команду Грузии — «Динамо» Тбилиси. Домашний матч «Астана» завершила вничью (1:1), в гостевой встрече была добыта победа (2:1).

    Затем последовали фиаско в битвах с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов и с болгарскми «Лудогорцем» (2:1 — победа дома и 1:5 — проигрыш в гостях).

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    • «Астане» осталось сделать последний шаг в квалификации еврокубка и сделали это успешно. В 4-м раунде казахи переиграли албанский клуб «Партизани» (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    «Астана» одержала победу в 22-м туре чемпионата Казахстана. Действующий чемпион не смог сломить переиграл «Тобол» со счетом 2:1. В таблице «Астана» расположилась на третьей строчке и стремится к первому месту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» Загреб можно поставить за 1.27, ничью оценивают в 5.80. А на победу «Астаны» — 11.00.

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    Прогноз: Матч в котором, можно ожидать много голов. Обе команды играют в атакующий футбол.

    Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.92.

    Альтернативный прогноз: Чемпион Хорватии — фаворит пары, это уже доказало противостояние команд в квалификации Лиги чемпионов.

    Альтернативная ставка: Фора «Динамо» Загреб (-2) с коэффициентом 2.26.

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