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    Одолеет ли «Бенфика» «Зальцбург»?

    «Бенфика» — «Зальцбург». Ставки (к. 1.81) и прогноз на групповой раунд Лиги чемпионов, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Зальцбург»
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    «Бенфика» — фаворит матча
    «Бенфика» принимает на своем поле «Зальцбург» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 20 Сентября 2023 года
    Бенфика
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    «Бенфика»

    «Бенфика» в прошлом сезоне стала в 38-й раз чемпионом Португалии, благодаря чему завоевала прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

    В новой кампании клуб уже завоевал первый трофей. «Орлы» добыли Суперкубок Португалии, обыграв «Порту» (2:0).

    Коэффициенты матча Бенфика — Зальцбург

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  • 1.435.007.30Бонус$9500
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    В стартовавшем чемпионате Португалии команда занимает третье место с отставанием в один балл от лидера «Спортинга» и второго в таблице «Порту».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что у хозяев отличная форма, которая сулит им неплохие шансы на успех.

    «Зальцбург»

    Команда провела весьма продуктивный минувший сезон. «Ред Булл Зальцбург» добыл очередной титул чемпиона Австрии.

    Вот и новый сезон «Быки» начали мощно. В семи стартовых турах своего чемпионата команда выиграла шесть раз и однажды сыграла вничью, пропустив четыре мяча.

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    • В минувшем туре лидер австрийского первенства как раз и не выиграл. На выезде клуб разошелся миром с «Штурмом» из Граца (2:2).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах, так что у гостей также есть шансы хотя бы на ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Бенфику», коэффициент на победу которой равен 1,44. Успех «Зальцбурга» оценивается в 7,24, ничья — в 4,87.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,81.

    Еще один вариант ставки — «Бенфика» выиграет 1-й тайм и матч за 1,91, ведь в четырех последних матчах хозяева победили, а в трех из них вели в счете к перерыву.

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    «Бенфика» — «Зальцбург»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Бенфика» «Зальцбург»?
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