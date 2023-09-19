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    «Аль-Наср» уверенно одолеет иранцев

    «Персеполис» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 19 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Персеполис» — «Аль-Наср»
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    «Персеполис» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 1-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 21:00 мск. «Персеполис» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Персеполис»

    Эта команда выдала весьма многообещающий старт в своем чемпионате. «Персеполис» сейчас занимает 2 место, набрав 10 очков в 4 поединках.

    Правда, с атакой у команды дела складываются не столь успешно. В 4 сыгранных матчах удалось отличиться лишь пятью голами.

    В предыдущем туре чемпионата «Персеполис» добыл очередные три очка. Команда оставила ни с чем «Фулад» (2:0).

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    А вот до того команда потеряла два важных очка. «Персеполис» не сумел переиграть «Зоб Ахан» (1:1).

    «Персеполис» наверняка постарается дать бой статусному оппоненту. Тем паче, иранцы имеют надежные тылы.

    «Аль-Наср»

    Эта команда также сражается за чемпионство. Вот только сейчас «Аль-Наср» находится на 6 месте, отставая от лидера на 4 очка.

    Обладая сильным составом, «Аль-Наср», логично, прекрасно атакует. В 6 матчах своего чемпионата команда забила 18 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Наср» уверенно расправился с «Аль-Раедом» (3:1).

    А вот до того Криштиану Роналду и компания разгромили «Аль-Хазм» (5:1). К слову, португалец в 5 матчах чемпионата забил уже 7 мячей.

    И уж точно «Аль-Наср» постарается стартовать в Азиатской Лиге чемпионов с виктории. Аравийцы явно будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Персеполиса» дают — 4.33, ничья оценена — в 4.72.

    Гости выглядят сильнее соперника, так что наверняка стоит ожидать от них повышенной атакующей активности.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.37.

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    «Персеполис» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» уверенно одолеет иранцев
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