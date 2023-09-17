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    «Локомотив» справится с «Оренбургом»

    «Локомотив» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат России, 17 сентября 2023 года

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    Артем Дзюба
    В воскресенье, 17 сентября, в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» сыграет против «Оренбурга». Начало — в 19:00 по мск. «Локомотив» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Сентября 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Локомотив»

    «Железнодорожники» стартовали в новом сезоне неоднозначно. В первых семи турах в активе команды три победы, три ничьи и одно поражение. Московский коллектив смог тринадцать раз поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустил в свои.

    На данный момент в активе команды из столицы России двенадцать пунктов после семи туров. Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице. Москвичи только на пять баллов отстают от лидирующего «Краснодара», поэтому вся борьба еще впереди.

    Коэффициенты матча Локомотив — Оренбург

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  • 1.823.954.30Бонус$9500
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    Зато в Кубке России, столичная команда взяла старт крайне удачно. Коллектив из Москвы сначала добыл две победы, но затем уступил. В итоге он расположился на второй позиции в своем квартете с шестью баллами. Столько же очков и у «Ростова».

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2). До этого подопечные Михаила Галактионова обыграли «Сочи» (1:0), а перед этим сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1).

    «Оренбург»

    Команда из одноименного города крайне неудачно стартовала в новом сезоне. В активе оренбуржцев было лишь два пункта после шести туров, но в последней игре коллектив из Оренбурга смог добыть победу над «Сочи» и улучшил турнирное положение.

    В настоящий момент «сине-белые» имеют в своем активе пять очков. У команды одна победа, две ничьи, четыре поражения, семь забитых мячей и тринадцать пропущенных. «Оренбург» расположился в зоне стыковых матчей, на четырнадцатой позиции и только одно очко отделяет его от спасительной зоны.

    А вот в Кубке России у оренбургской команды дела идут отлично. Они сначала проиграли ЦСКА (0:6), но затем смогли переиграть «Сочи» (2:0) и «Факел» (1:0). Сейчас у коллектива шесть очков и первая позиция в своем квартете.

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    • К слову «Оренбург» уже успел сменить тренера по ходу сезона. На смену Иржи Ярошику пришел испанский специалист Давид Деограсия. Именно при нем результаты команды резко пошли вверх. Сейчас она трехматчевую серию без поражений во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.82.

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    Ничью оценивают в 3.95, а победу «Оренбурга» — в 4.30.

    Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива».

    Также поставим на то, что в данном поединке будет забито минимум четыре мяча.

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    «Локомотив» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» справится с «Оренбургом»
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