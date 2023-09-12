12 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Германии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Германия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

«Немецкая машина» пока что полностью проваливает подготовку к домашнему чемпионату Европу. Бундестим не принимает участие в отборе на главный турнир континента, а играет исключительно товарищеские поединки.

В 2023 году «орлы» сначала победили Перу (2:0 единственная победа в году), затем уступили Бельгии (2:3), потом сыграли вничью с Украиной (3:3), после чего проиграли Польше (0:1) и потерпели поражение от Колумбии (0:2). А уже в сентябре немцы в родных стенах были разгромлены Японией (4:1).

Коэффициенты матча Германия — Франция 1X2Новым игрокам 3.053.752.18Бонус$9500

Последний официальный матч «манншафт» провели еще в рамках чемпионата мира в Катаре. Мундиаль в Катаре немецкая национальная команда провалила, не сумев даже выйти из группы. Германия сначала уступила Японии (1:2), потом поделила очки с Испанией (1:1) и переиграла Коста-Рику (4:2). Этого ей не хватило для того, чтобы занять одно из первых двух мест.

Все прогнозы на футбол

Перед этой игрой сборная Германии уволила Ханса-Дитера Флика с поста наставника. В ближайшем матче командой будет руководить управляющий директор национальной команды Руди Феллер. Посмотрим, что это даст.

Франция

Сборная Франции очень уверенно проходит квалификацию на европейский форум и, скорее всего, уже ничего не помешает команде квалифицироваться на турнир. Сейчас она имеет в своем активе 15 очков из 15 возможных и уверенно лидирует в турнирной таблице своей группе.

Начала отбор французская «националка» с победы над Нидерландами (4:0), после этого были триумфы в поединках с Ирландией (1:0) Гибралтаром (3:0), Грецией (1:0) и еще один раз над Ирландией (2:0) в сентябре. Команда не пропустила ни одного мяча в пяти играх.

«Трехцветные» смогли дойти до финала на катарском чемпионате мира в 2022 году. Сначала главная команда Франции уверенно прошла групповой этап, переиграв Австралию (4:1), сломив сопротивление Дании (2:1), но уступив Тунису (0:1).

После этого подопечные Дидье Дешама на стадии плей-офф переиграли Польшу (3:1) и Англию (2:1). В полуфинале французы уверенно разобрались с Марокко (2:0), а вот в финале в серии послематчевых пенальти уступили Аргентине (3:3, по пенальти 2:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Франции предлагают поставить за 2.20.

На викторию Германии дают 3.10, ничья оценена в 3.65.

Поставим на то, что команды не сыграют вничью.

Также сделаем ставку на то, что поединок получится результативным и команды забьют четыре мяча на двоих.