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    Словакия на своем поле легко разгромит Лихтенштейн

    Словакия — Лихтенштейн. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 11 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Лихтенштейн
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    Сборная Словакии
    В понедельник, 11 сентября, сборная Словакии сыграет против национальной команды Лихтенштейна в отборочном цикле Евро-2024. Встреча начнется в 21:45 мск. Словакия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 11 Сентября 2023 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
    •

    Словакия

    Словаки 8 сентября разочаровали своих поклонников. Команда дома уступила Португалии (0:1). Несмотря на поддержку трибун, добиться положительного результата не удалось.

    Словакия постарается реабилитироваться в домашней встрече с Лихтенштейном. Тут соперник совсем другого класса. Никакой осечки быть не может. Хозяева должны разгромно победить.

    Коэффициенты матча Словакия — Лихтенштейн

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  • 1.0515.00100.00Бонус$9500
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    Команда Словакии хорошо начала квалификацию Евро-2024. В пяти матчах одержаны три победы. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

    Все прогнозы на Евро-2024

    После неудачи в поединке с Португалией словаки не могут позволить себе снова оступиться. Вряд ли тут есть какая-то интрига. Хозяева с первых минут захватят инициативу и будут владеть подавляющим преимуществом.

    Лихтейнштейн

    Сборная Лихтенштейна — главный аутсайдер этой группы. У команды совершенно не клеится игра. В пяти матчах зафиксировано пять поражений.

    Вряд ли что-то изменится в Словакии. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе слишком велика.

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  • 07/09/2023

    • Лихтенштейн проиграл во всех пяти предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), а также Боснии и Герцеговине (1:2). Разница забитых и пропущенных мячей — 1:16. Если гости вдруг забьют гол, для них это уже будет праздник.

    Команда Лихтенштейна на данный момент замыкает турнирную таблицу. Отставание от Исландии, которая идет на 5-м месте, составляет три очка. Скорее всего, в матче со Словакией проигрышная серия Лихтенштейна продолжится.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Словакии предлагают коэффициент — 1.02. На выигрыш гостей дают — 52.00, ничья оценена — в 17.5.

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    В предстоящем матче хозяева будут активно атаковать. Сенсации точно не будет. Словакия покажет атакующий футбол и добьется убедительной победы.

    Наш прогноз — победа Словакии с форой (-3.5) гола с коэффициентом 2.15.

    Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум 4 гола (ТБ 3.5) за 2.00.

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    Словакия — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на футбол. Словакия на своем поле легко разгромит Лихтенштейн
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