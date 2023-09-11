В понедельник, 11 сентября, сборная Словакии сыграет против национальной команды Лихтенштейна в отборочном цикле Евро-2024. Встреча начнется в 21:45 мск. Словакия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Словаки 8 сентября разочаровали своих поклонников. Команда дома уступила Португалии (0:1). Несмотря на поддержку трибун, добиться положительного результата не удалось.

Словакия постарается реабилитироваться в домашней встрече с Лихтенштейном. Тут соперник совсем другого класса. Никакой осечки быть не может. Хозяева должны разгромно победить.

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Команда Словакии хорошо начала квалификацию Евро-2024. В пяти матчах одержаны три победы. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

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После неудачи в поединке с Португалией словаки не могут позволить себе снова оступиться. Вряд ли тут есть какая-то интрига. Хозяева с первых минут захватят инициативу и будут владеть подавляющим преимуществом.

Лихтейнштейн

Сборная Лихтенштейна — главный аутсайдер этой группы. У команды совершенно не клеится игра. В пяти матчах зафиксировано пять поражений.

Вряд ли что-то изменится в Словакии. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе слишком велика.

Лихтенштейн проиграл во всех пяти предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), а также Боснии и Герцеговине (1:2). Разница забитых и пропущенных мячей — 1:16. Если гости вдруг забьют гол, для них это уже будет праздник.

Команда Лихтенштейна на данный момент замыкает турнирную таблицу. Отставание от Исландии, которая идет на 5-м месте, составляет три очка. Скорее всего, в матче со Словакией проигрышная серия Лихтенштейна продолжится.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Словакии предлагают коэффициент — 1.02. На выигрыш гостей дают — 52.00, ничья оценена — в 17.5.

В предстоящем матче хозяева будут активно атаковать. Сенсации точно не будет. Словакия покажет атакующий футбол и добьется убедительной победы.

Наш прогноз — победа Словакии с форой (-3.5) гола с коэффициентом 2.15.

Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум 4 гола (ТБ 3.5) за 2.00.