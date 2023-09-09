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    Сможет ли Германия переиграть Японию?

    Германия — Япония. Ставка (к. 4.50) и прогноз на товарищеский матч 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Япония
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    Сборная Германии
    Сборная Германии сыграет на своем поле против команды Японии в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 9 сентября, начало — в 21:45 мск. Германия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Сентября 2023 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 21:45 Япония Япония
  • Токио
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    Германия

    «Немецкая машина» не принимает участие в отборе на предстоящий чемпионат Европы, поскольку будет принимать главный турнир континента. По этой причине Бундестим сейчас проводит исключительно товарищеские матчи.

    В 2023 году «орлы» сначала победили Перу (2:0), потом проиграли Бельгии (2:3), затем сыграли вничью с Украиной (3:3), после чего уступили Польше (0:1) и, наконец, потерпели поражение от Колумбии (0:2).

    Коэффициенты матча Германия — Япония

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    Последний официальный матч «манншафт» провела еще в рамках чемпионата мира в Катаре. Мундиаль немцы провалили, не сумев выйти из группы. Германия сначала проиграла Японии (1:2), затем сыграла вничью с Испанией (1:1) и переиграла Коста-Рику (4:2). В итоге сборная Германии набрала четыре очка и стала третьей в своей группе.

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас немецкая национальная команда ведет планомерную подготовку к домашнему чемпионату Европы. Наставник команды Ханс-Дитер Флик пообещал, что результат будет именно на Евро-2024. Второго провала болельщики футболистам не простят.

    Япония

    «Самураи» в последнее время также проводят исключительно товарищеские встречи. В этом году японцы успели сыграть вничью с Уругваем (1:1), проиграть Колумбии (1:2), разгромить Сальвадор (6:0) и разбить Перу (4:1).

    До этого у национальной команды Японии также был чемпионат мира. Мундиаль в Катаре «бело-синие» начали с победы над Германией (2:1), затем было поражение от Коста-Рики (0:1), после чего сборная Японии взяла верх над Испанией (2:1).

    В итоге Япония набрала шесть очков и сенсационно заняла первое место в своей группе. Она пробилась в плей-офф, где ее в 1/8 финала турнира ждала сборная Хорватии. Поединок выдался равным, но в серии пенальти удачливее оказались хорваты.

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    • Впереди у подопечных Хадзимэ Мориясу четыре контрольных поединка, а в конце года японцы проведут встречу с Сирией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. В начала 2024 года сборная Японии примет участие в Кубке Азии, где ее соперниками по группе будут Вьетнам, Индонезия и Ирак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Германии предлагают поставить за 1.59.

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    На викторию Японии дают 5.40, ничья оценена в 4.50.

    Поставим на сенсацию, что встреча завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    Германия — Япония: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 09.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Германия переиграть Японию?
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