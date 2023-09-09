Сборная Германии сыграет на своем поле против команды Японии в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 9 сентября, начало — в 21:45 мск. Германия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

«Немецкая машина» не принимает участие в отборе на предстоящий чемпионат Европы, поскольку будет принимать главный турнир континента. По этой причине Бундестим сейчас проводит исключительно товарищеские матчи.

В 2023 году «орлы» сначала победили Перу (2:0), потом проиграли Бельгии (2:3), затем сыграли вничью с Украиной (3:3), после чего уступили Польше (0:1) и, наконец, потерпели поражение от Колумбии (0:2).

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Последний официальный матч «манншафт» провела еще в рамках чемпионата мира в Катаре. Мундиаль немцы провалили, не сумев выйти из группы. Германия сначала проиграла Японии (1:2), затем сыграла вничью с Испанией (1:1) и переиграла Коста-Рику (4:2). В итоге сборная Германии набрала четыре очка и стала третьей в своей группе.

Все прогнозы на футбол

Сейчас немецкая национальная команда ведет планомерную подготовку к домашнему чемпионату Европы. Наставник команды Ханс-Дитер Флик пообещал, что результат будет именно на Евро-2024. Второго провала болельщики футболистам не простят.

Япония

«Самураи» в последнее время также проводят исключительно товарищеские встречи. В этом году японцы успели сыграть вничью с Уругваем (1:1), проиграть Колумбии (1:2), разгромить Сальвадор (6:0) и разбить Перу (4:1).

До этого у национальной команды Японии также был чемпионат мира. Мундиаль в Катаре «бело-синие» начали с победы над Германией (2:1), затем было поражение от Коста-Рики (0:1), после чего сборная Японии взяла верх над Испанией (2:1).

В итоге Япония набрала шесть очков и сенсационно заняла первое место в своей группе. Она пробилась в плей-офф, где ее в 1/8 финала турнира ждала сборная Хорватии. Поединок выдался равным, но в серии пенальти удачливее оказались хорваты.

Впереди у подопечных Хадзимэ Мориясу четыре контрольных поединка, а в конце года японцы проведут встречу с Сирией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. В начала 2024 года сборная Японии примет участие в Кубке Азии, где ее соперниками по группе будут Вьетнам, Индонезия и Ирак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Германии предлагают поставить за 1.59.

На викторию Японии дают 5.40, ничья оценена в 4.50.

Поставим на сенсацию, что встреча завершится вничью.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.