«Лорьян» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:05 мск. «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

По итогам двух туров «Лорьян» набрал лишь два очка и занимает 12-е место. Клуб дважды сыграл вничью — с ПСЖ (0:0) и «Ниццей» (1:1).

В прошлом сезоне команда являлась крепким середняком в Лиге 1, но в этом году «Лорьян» попытается подняться повыше 10-й строчки.

«Лорьян» не сидел в сторонке и просто 5 товарищеских встреч этим летом, результаты которых не могут не радовать. За этот период команда проиграла только «Борнмуту» (0:2), дважды сыграла вничью и столько же раз победила.

Все прогнозы на Лигу 1

В семи последних поединках во всех турнирах, включая контрольные игры, коллектив потерпел одно поражение при трех победах и трех ничьих, так что хозяева имеют неплохие шансы как минимум не проиграть.

«Лилль»

«Лилль» со средним результатом стартовал в новом сезоне Лиги 1. Сперва он сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) в гостях, а затем победил дома «Нант» (2:0).

Причем «доги» пропустили всего один мяч. Да и по уровню игры команда, которая занимает пятую строчку в таблице, смотрится довольно симпатично.

На этой неделе клуб провел матч в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. На своем поле ему удалось переиграть хорватскую «Риеку» (2:1).

В четырех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не проиграл при двух победах, так что он выглядит явным фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,77, ничья — в 3,74.

В двух последних матчах гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет за 1,97.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,98, ведь в пяти из шести последних матчей было забито меньше 2,5 голов.