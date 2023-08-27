«Лорьян»
По итогам двух туров «Лорьян» набрал лишь два очка и занимает 12-е место. Клуб дважды сыграл вничью — с ПСЖ (0:0) и «Ниццей» (1:1).
В прошлом сезоне команда являлась крепким середняком в Лиге 1, но в этом году «Лорьян» попытается подняться повыше 10-й строчки.
«Лорьян» не сидел в сторонке и просто 5 товарищеских встреч этим летом, результаты которых не могут не радовать. За этот период команда проиграла только «Борнмуту» (0:2), дважды сыграла вничью и столько же раз победила.
В семи последних поединках во всех турнирах, включая контрольные игры, коллектив потерпел одно поражение при трех победах и трех ничьих, так что хозяева имеют неплохие шансы как минимум не проиграть.
«Лилль»
«Лилль» со средним результатом стартовал в новом сезоне Лиги 1. Сперва он сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) в гостях, а затем победил дома «Нант» (2:0).
Причем «доги» пропустили всего один мяч. Да и по уровню игры команда, которая занимает пятую строчку в таблице, смотрится довольно симпатично.
На этой неделе клуб провел матч в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. На своем поле ему удалось переиграть хорватскую «Риеку» (2:1).
В четырех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не проиграл при двух победах, так что он выглядит явным фаворитом.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,77, ничья — в 3,74.
В двух последних матчах гости выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет за 1,97.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,98, ведь в пяти из шести последних матчей было забито меньше 2,5 голов.