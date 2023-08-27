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    Продлит ли «Лилль» беспроигрышную серию?

    «Лорьян» — «Лилль». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига 1, 27 августа 2023 года

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    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:05 мск. «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лорьян»

    По итогам двух туров «Лорьян» набрал лишь два очка и занимает 12-е место. Клуб дважды сыграл вничью — с ПСЖ (0:0) и «Ниццей» (1:1).

    В прошлом сезоне команда являлась крепким середняком в Лиге 1, но в этом году «Лорьян» попытается подняться повыше 10-й строчки.

    «Лорьян» не сидел в сторонке и просто 5 товарищеских встреч этим летом, результаты которых не могут не радовать. За этот период команда проиграла только «Борнмуту» (0:2), дважды сыграла вничью и столько же раз победила.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В семи последних поединках во всех турнирах, включая контрольные игры, коллектив потерпел одно поражение при трех победах и трех ничьих, так что хозяева имеют неплохие шансы как минимум не проиграть.

    «Лилль»

    «Лилль» со средним результатом стартовал в новом сезоне Лиги 1. Сперва он сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) в гостях, а затем победил дома «Нант» (2:0).

    Причем «доги» пропустили всего один мяч. Да и по уровню игры команда, которая занимает пятую строчку в таблице, смотрится довольно симпатично.

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  • 24/08/2023

    • На этой неделе клуб провел матч в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. На своем поле ему удалось переиграть хорватскую «Риеку» (2:1).

    В четырех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не проиграл при двух победах, так что он выглядит явным фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,77, ничья — в 3,74.

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    В двух последних матчах гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет за 1,97.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,98, ведь в пяти из шести последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

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    «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Лилль» беспроигрышную серию?
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