«Милан»
Команда провела довольно неплохой прошлый сезон, заняв 4-е место в таблице Серии А. «Милан» спокойно зашел в зону Лиги чемпионов, где в прошлом году также здорово пошумел. В этом сезоне команда настроена улучшить свои результаты, хотя проблемы у «россонери» никуда не делись.
Несмотря на это, в 1-м туре Серии А команда выглядела мощно, в гостях обыграв «Болонью» (2:0). К слову, в том матче дебютный гол за «Милан» забил Кристиан Пулишич, перешедший из «Челси».
Коэффициенты матча Милан — Торино
В целом, команда готова к новому сезону, осталась ударная связка в нападении — Рафаэль Леау и Оливье Жиру, которые делали результат в прошлом сезоне. К тому же, к ним присоединился американский хавбек, которому срочно нужна перезагрузка.
Предстоящий матч будет первым на своем поле для «Милана». Команда будет играть в атакующий футбол и наверняка забьет парочку голов. Но «Торино» не является легким соперником, эта команда тоже будет упираться.
«Торино»
Как для крепкого середняка Серии А команда начала сезон бодро, еще не проиграв ни одного матча. Этим летом «Торино» потерял российского полузащитника Алексея Миранчука, который являлся одним из ключевых игроков в команде.
«Торино» до сих пор пытается выкупить футболиста у «Аталанты», но получается слабовато. Несмотря на это, команда продолжает побеждать. «Торино» начал сезон с победы в Кубке Италии над «Фералписало» (2:1).
В 1-м туре Серии А «Торино» разошелся миром с «Кальяри» (0:0), команды нанесли по 2 удара в створ ворот. Команда еще не играла в гостях, но уже сейчас можно сказать, что «Милану» будет непросто против вязкого «Торино».
Стоит отметить, что туринская команда и «Милан» последний раз встречались между собой в феврале этого года. В том матче «россонери» минимально обыграли «Торино» (1:0), а единственный гол забил Оливье Жиру на 62-й минуте.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.62.
На викторию «Торино» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.80.
«Милан» выглядит очень мощно на старте сезона. Можно предположить, что хозяева все-таки победят, но матч получится низовой.
Наш прогноз — Победа «Милана» с форой -1. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — «Милан» забьет в 1-м тайме за 1.75.