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    «Милан» не оставит шансов «Торино»

    «Милан» — «Торино». Ставка (к. 3.10) и прогноз футбол, чемпионат Италии 26 августа 2023 года

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    Оливье Жиру — форвард «Милана»
    «Милан» сыграет на выезде против «Торино» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Августа 2023 года
    Милан
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    •  Милан 21:45 Торино Торино
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    «Милан»

    Команда провела довольно неплохой прошлый сезон, заняв 4-е место в таблице Серии А. «Милан» спокойно зашел в зону Лиги чемпионов, где в прошлом году также здорово пошумел. В этом сезоне команда настроена улучшить свои результаты, хотя проблемы у «россонери» никуда не делись.

    Несмотря на это, в 1-м туре Серии А команда выглядела мощно, в гостях обыграв «Болонью» (2:0). К слову, в том матче дебютный гол за «Милан» забил Кристиан Пулишич, перешедший из «Челси».

    Коэффициенты матча Милан — Торино

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.805.70Бонус$9500
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    В целом, команда готова к новому сезону, осталась ударная связка в нападении — Рафаэль Леау и Оливье Жиру, которые делали результат в прошлом сезоне. К тому же, к ним присоединился американский хавбек, которому срочно нужна перезагрузка.

    Все прогнозы на Серию А

    Предстоящий матч будет первым на своем поле для «Милана». Команда будет играть в атакующий футбол и наверняка забьет парочку голов. Но «Торино» не является легким соперником, эта команда тоже будет упираться.

    «Торино»

    Как для крепкого середняка Серии А команда начала сезон бодро, еще не проиграв ни одного матча. Этим летом «Торино» потерял российского полузащитника Алексея Миранчука, который являлся одним из ключевых игроков в команде.

    «Торино» до сих пор пытается выкупить футболиста у «Аталанты», но получается слабовато. Несмотря на это, команда продолжает побеждать. «Торино» начал сезон с победы в Кубке Италии над «Фералписало» (2:1).

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    • В 1-м туре Серии А «Торино» разошелся миром с «Кальяри» (0:0), команды нанесли по 2 удара в створ ворот. Команда еще не играла в гостях, но уже сейчас можно сказать, что «Милану» будет непросто против вязкого «Торино».

    Стоит отметить, что туринская команда и «Милан» последний раз встречались между собой в феврале этого года. В том матче «россонери» минимально обыграли «Торино» (1:0), а единственный гол забил Оливье Жиру на 62-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Торино» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.80.

    «Милан» выглядит очень мощно на старте сезона. Можно предположить, что хозяева все-таки победят, но матч получится низовой.

    Наш прогноз — Победа «Милана» с форой -1. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — «Милан» забьет в 1-м тайме за 1.75.

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    «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» не оставит шансов «Торино»
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