«Интер Майами» сыграет против «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка. Матч пройдет 24 августа, начало — в 02:00 мск. «Цинциннати» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цинциннати»

«Цинциннати» не лучшим образом провел недавние матчи. В этом месяце у клуба из штата Огайо пока нет ни одной победы.

В начале августа команда Пэта Нунэна уступила «Нэшвиллу» в 1/16 финала Кубка лиг. Правда, соперник вырвал победу в серии пенальти.

После этого у «Цинциннати» было две недели, чтобы как можно лучше подготовиться к решающей части сезона. Но первый матч после перерыва получился провальным.

В начале недели «Цинциннати» проиграл на выезде «Коламбусу» в рамках МЛС — 0:3.

Но есть еще один важный факт: «Цинциннати» ни разу не проигрывал в основное время в 17-ти предыдущих матчах на своем поле. На этом отрезке у них — 15 побед.

«Интер Майами»

Семь матчей — семь побед. Пару месяцев назад болельщики «Интера» могли о подобном только мечтать.

Но теперь у них есть волшебник по имени Лео Месси. «Интер» выиграл все матчи после дебюта аргентинской легенды.

Более того, «Интер» уже успел выиграть трофей. Клуб из Флориды стал победителем Кубка лиг.

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Ну а Месси стал лучшим игроком и бомбардиром турнира, наколотив десять мячей.

Вряд ли кто-то мог предположить, что начало новой эпохи будет настолько ярким и событийным. Кажется, Месси ни разу не пожалел, что переехал из нервной Европы в комфортную Америку.

Прогноз и ставка

На «Цинциннати» в этом матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Интера» — за 2.18.

Да, «Интер» не умеет играть в защите, однако у него есть Месси, а также Серджи Бускетс и Жорди Альба. Эти трое спокойно будут делать разницу в любом матче.

Ставка — победа «Интер Майами» за 2.18.

Похоже, все идет к тому, что «Интер» всего лишь за несколько месяцев вместе с Месси и его друзьями выиграет два кубка.