«Цинциннати»
«Цинциннати» не лучшим образом провел недавние матчи. В этом месяце у клуба из штата Огайо пока нет ни одной победы.
В начале августа команда Пэта Нунэна уступила «Нэшвиллу» в 1/16 финала Кубка лиг. Правда, соперник вырвал победу в серии пенальти.
После этого у «Цинциннати» было две недели, чтобы как можно лучше подготовиться к решающей части сезона. Но первый матч после перерыва получился провальным.
В начале недели «Цинциннати» проиграл на выезде «Коламбусу» в рамках МЛС — 0:3.
Но есть еще один важный
«Интер Майами»
Семь матчей — семь побед. Пару месяцев назад болельщики «Интера» могли о подобном только мечтать.
Но теперь у них есть волшебник по имени Лео Месси. «Интер» выиграл все матчи после дебюта аргентинской легенды.
Более того, «Интер» уже успел выиграть трофей. Клуб из Флориды стал победителем Кубка лиг.
Ну а Месси стал лучшим игроком и бомбардиром турнира, наколотив десять мячей.
Вряд ли кто-то мог предположить, что начало новой эпохи будет настолько ярким и событийным. Кажется, Месси ни разу не пожалел, что переехал из нервной Европы в комфортную Америку.
Прогноз и ставка
На «Цинциннати» в этом матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Интера» — за 2.18.
Да, «Интер» не умеет играть в защите, однако у него есть Месси, а также Серджи Бускетс и Жорди Альба. Эти трое спокойно будут делать разницу в любом матче.
Ставка — победа «Интер Майами» за 2.18.
Похоже, все идет к тому, что «Интер» всего лишь за несколько месяцев вместе с Месси и его друзьями выиграет два кубка.