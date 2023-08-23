«Маккаби Хайфа» сыграет на своем поле с «Янг Бойзом» в первом матча финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 августа, начало — в 22:00 мск. «Маккаби Хайфа» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби Хайфа»

Команда выдала мощный старт сезона и уже находится в шаге от попадания на групповой этап Лиги чемпионов, для этого необходимо проходить «Янг Бойз». «Маккаби Хайфа» начинает на своем поле, что может сыграть на руку команде.

До финала «Маккаби» прошел 3-х соперников — «Хамрун» (4:0 и 2:1), «Шериф» (0:1 и 4:1) и «Слован» (2:1 и 3:1). Единственный проблематичный соперник — «Шериф», с которым «Маккаби» добрался до дополнительного времени.

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За 8 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах команда проиграла только один раз, а все остальные победила. За этот период команда забила 20 голов. Плюс ко всему, «Маккаби» взял Суперкубок Израиля 22 июля.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Команда находится на ходу. В последнем туре «Маккаби Хайфа» выиграл «Маккаби Петах-Тиква» (2:0), забив все 2 гола во 2-м тайме. К тому же, «Хайфа» в гостях не дала сопернику нанести ни одного удара в створ ворот.

«Янг Бойз»

Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги чемпионов и встретится с «Маккаби Хайфой». «Янг Бойз» бодро начал сезон, не проиграв ни одного матча. Швейцарская команда будет фаворитом в финале квалификации, но соперник может преподнести сюрпризы.

Сначала «Янг Бойз» выдал мощную предсезонку, не проиграв ни одного из 7-и матчей, а потом наступил сезон, в котором команда также продолжила крушить соперников.

За 5 матчей в сезоне «Янг Бойз» крупно обыграл «Винтертур» (5:2) и «Брайтенрайн» (5:0), а также победил «Лозанну» (2:1). В остальных 2-х матчах сыграл вничью.

Команда привыкла играть в атакующий футбол, также как и «Маккаби Хайфа». За 5 матчей «Янг Бойз» забил 15 голов. Можно ожидать, что команды выдадут результативную игру, хотя и в 1-м матче могут сдержаться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби Хайфы» предлагают — 2.40.

На викторию «Янг Бойза» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.60.

«Маккаби Хайфа» попытается сделать результат на своем поле, но «Янг Бойз» сможет навязать свой футбол.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Фора «Маккаби Хайфы» 0 в 1-м тайме за 1.75.