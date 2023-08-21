«Андижан» сыграет на своем поле с «Олимпиком» в рамках 17-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 21 августа, начало — в 17:00 мск. «Андижан» — «Олимпик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андижан»

«Андижан» является крепким середняком лиги. Команда на текущий момент находится на 7 месте в турнирной таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 16 матчах игрокам «Андижана» удалось отличиться лишь 16 точными ударами.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» абсолютно по делу уступил «Бунедкору» (1:2).

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Да и вообще, команда не побеждает уже без малого два месяца. Так и до опасной зоны можно докатиться!

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться добыть викторию. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с улучшением реализации.

«Олимпик»

Эта команда также выступает в чемпионате не лучшим образом. «Олимпик» пребывает на скромном 10 месте.

Да и оборона «олимпийцев» явно не блещет надежностью. Команда пропустила 22 мяча в 16 поединках чемпионата Узбекистана.

В предыдущем туре «Олимпик» снова не смог разжиться очками. Ташкентцы потерпели поражение от АГМК (1:2).

Зато в кубковом матче команда проявила себя максимально. Правда, забить 10 сухих мячей в ворота скромного «Андижана-СГС» — такое себе достижение.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Вот только с надежностью тылов имеются огромные проблемы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Андижана» предлагают — 2.28.

На викторию «Олимпика» дают — 3.37, ничья оценена — в 3.00.

«Андижан» по игре смотрится монолитнее соперника , так что в этом матче наверняка будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Андижана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.