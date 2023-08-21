«Андижан»
«Андижан» является крепким середняком лиги. Команда на текущий момент находится на 7 месте в турнирной таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 16 матчах игрокам «Андижана» удалось отличиться лишь 16 точными ударами.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» абсолютно по делу уступил «Бунедкору» (1:2).
Да и вообще, команда не побеждает уже без малого два месяца. Так и до опасной зоны можно докатиться!
Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться добыть викторию. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с улучшением реализации.
«Олимпик»
Эта команда также выступает в чемпионате не лучшим образом. «Олимпик» пребывает на скромном 10 месте.
Да и оборона «олимпийцев» явно не блещет надежностью. Команда пропустила 22 мяча в 16 поединках чемпионата Узбекистана.
В предыдущем туре «Олимпик» снова не смог разжиться очками. Ташкентцы потерпели поражение от АГМК (1:2).
Зато в кубковом матче команда проявила себя максимально. Правда, забить 10 сухих мячей в ворота скромного «Андижана-СГС» — такое себе достижение.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Вот только с надежностью тылов имеются огромные проблемы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Андижана» предлагают — 2.28.
На викторию «Олимпика» дают — 3.37, ничья оценена — в 3.00.
«Андижан»
Наш прогноз — Победа «Андижана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.