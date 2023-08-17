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    Сможет ли «Брюгге» повторно разгромить исландцев?

    «Акурейри» — «Брюгге». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    Роман Яремчук
    «Акурейри» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. «Акурейри» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Акюрейри
  • Акюрейри
    •  Акюрейри 21:00 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    «Акурейри»

    В первом поединке исландцы уступили сопернику со счетом 1:5. В подобных случаях надеяться на успех крайне сложно.

    «Акурейри» прошел два раунда квалификации Лиги конференций. Команда последовательно прошла валлийский «Коннах Куэй» и ирландский «Дандолк».

    А вот в своем чемпионате команда выступает не столь успешно. На текущий момент «Акурейри» осел на 8 месте в турнирной таблице.

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    Вот только бельгийский оппонент команде явно не по зубам. Исландцы могут немного пободаться в родных стенах, но не более того.

    Наверняка исландцы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. «Акурейри» уж точно не будет отсиживаться в тылах.

    «Брюгге»

    «Брюгге» не столь уверенно стартовала в своем чемпионате. В 3 матчах команда смогла добыть 7 очков, находясь на 3 месте.

    По составу команда выглядит довольно мощно. Да и с атакой полный порядок: забито 7 мячей в трех матчах чемпионата Бельгии.

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    • Победа в первой встрече фактически открывает перед «Брюгге» дорогу в следующий раунд. Да и вообще, команда постепенно набирает обороты.

    Бельгийцы по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. К тому же «Брюгге» в своем последнем поединке разгромил «Эйпен» (5:0).

    Нет сомнений, что в этом матче гости все равно будут действовать с позиции силы. Плюс в двух своих последних матчах игроки «Брюгге» отличились 10 голами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брюгге» предлагают — 1.14.

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    На викторию «Акурейри» дают — 17.00, ничья оценена — в 8.20.

    Бельгийцы мощно атакуют, так что наверняка вновь постараются продемонстрировать свою силу.

    Наш прогноз — Фора «Брюгге» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.

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    «Акурейри» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брюгге» повторно разгромить исландцев?
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