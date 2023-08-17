В четверг, 17 августа ирландский «Дерри Сити» на своём поле сыграет против казахстанского «Тобола». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:45 (мск). «Дерри Сити» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерри Сити»

В первом матче «Дерри Сити» потерпел поражение со счетом 0:1 на выезде. Поэтому теперь ему нужно выигрывать с разницей хотя бы в один гол, чтобы перевести игру в дополнительное время.

«Дерри Сити» входит в топ-3 ирландского чемпионата. В активе команды 46 очков, от лидера — «Шэмрок Роверс» отставание составляет пять пунктов.

В Лиге конференций «Дерри» также, как и «Тобол», начинал с 1-го отборочного раунда. На этой стадии ирландские футболисты нанесли поражение команде ХБ «Торсхавн» (1:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при одном поражении и одной ничьей, поэтому его форма носит противоречивый характер.

«Тобол»

Победа со счетом 1:0 на своем поле позволяет «Тоболу» подходить к ответному матче с небольшим гандикапом, поэтому теперь он может позволить себе даже сыграть вничью.

«Тобол» преодолел две стадии квалификации Лиги конференций. В 1-м туре бронзовый призер чемпионата Казахстана переиграл в двухматчевой дуэли финскую «Хонку», во 2-м — прошел швейцарский «Базель».

В чемпионате Казахстана «Тобол» идет на седьмом месте с 26 очками. В последнем матче в рамках национального первенства он потерпел поражение от «Кайрата» (1:2).

Коллектив потерпел три поражения в четырех последних поединках во всех турнирах при одной победе, поэтому его форма не позволяет ему рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Дерри Сити», коэффициент на победу которого равен 1,89. Успех «Тобола» оценивается в 4,14, ничья — в 3,56.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,01.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.