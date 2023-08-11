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    Забить получится не у всех

    «Айнтрахт» Бр — «Шальке». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 11 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Бр — «Шальке»
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    Симон Теродде
    «Айнтрахт» Бр сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 11 августа, начало — в 21:45 мск. «Айнтрахт» Бр — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айнтрахт» Бр

    Эта команда не лучшим образом начала новый сезон. Клуб из Брауншвейга проиграл обе стартовые встречи в рамках второй Бундеслиги.

    На текущий момент команда находится на 16 месте в таблице. Да и забить удалось всего лишь один раз.

    Минувший тур стал для команды неудачным. «Айнтрахт» Бр уступил «Магдебургу» со счетом 1:2.

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    А вот в Кубке Германии команда явно постарается пройти как можно дальше. Тем более, соперник также не хватает с неба звезд.

    В этом поединке хозяева твердо намерены дать бой недавнему представителю элиты. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

    «Шальке»

    Эта команда в последние годы превратилась в своеобразный лифт между лигами. Новый сезон гельзенкирхенцы начали во втором по рангу дивизионе с естественной целью вернуться в элиту.

    Правда, старт получился скомканным. В двух стартовых турах «Шальке» набрал лишь 3 очка при разнице мячей 6:5. Ау, оборона!

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    • В предыдущем туре «Шальке» добыл три очка. Дома «кобальтовые» разгромили нестабильный «Кайзерслаутерн» (3:0).

    До того команда в драматическом поединке уступила «Гамбургу». Перестрелка завершилась поражением «Шальке» (3:5).

    Зато на месте лидер атак команды Симон Теродде. На его счету уже 2 точных выстрела в начавшемся чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шальке» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Айнтрахта» Бр дают — 3.90, ничья оценена — в 3.94.

    Обе команды основную ставку делают на чемпионат, и в кубковом поединке могут предстать не в оптимальном кадровом сочетании.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.26.

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    «Айнтрахт» Бр — «Шальке»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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