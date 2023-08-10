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    «Хайдук» — ПАОК. Ставки (к. 3.15) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хайдук» — ПАОК
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    ПАОК
    В матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Хайдук» примет ПАОК. Игра состоится 10 августа в 22:00 мск. «Хайдук» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Хайдук
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    •  Хайдук 22:00 ПАОК ПАОК
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    «Хайдук»

    Команда является одним из лидеров чемпионата Хорватии, занимая 3-е место в таблице. «Хайдук» встретится с не менее мощным ПАОКом, который точно будет играть на победу, но у хорватской команды есть все шансы зацепиться за домашнюю встречу.

    Команда не очень удачно начала сезон, проиграв матч за Суперкубок страны загребскому «Динамо» (0:1), но потом быстро исправилась. Сначала «Хайдук» обыграл того же соперника (2:1), но уже в рамках 1-го тура чемпионата Хорватии.

    Затем «Хайдук» разобрался с «Риекой» (1:0), забив решающий гол на 50-й минуте. Команда нашла свою игру и выглядит крепкой, но ПАОК может задавать хорватов. Хоть в товарищеских и официальных матчах у «Хайдука» нет ни одного поражения, команде нужно быть на чеку.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Хайдуку» необходимо сделать ставку на домашнюю встречу, ведь ПАОК слишком хорош на своем поле. Можно предположить, что хорваты будут пытаться давить уже с первых минут.

    ПАОК

    Команде только предстоит начать новый сезон в чемпионате Греции, но ПАОК уже провел несколько матчей в Лиге конференций, где показал отличный результат.

    В 1-м 2-го раунда квалификации ЛК ПАОК сыграл вничью с «Бейтаром» (0:0) на своем поле. Тогда казалось, что у соперника есть все шансы выбить греков из турнира, но не тут-то было.

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    • ПАОК выдал блестящий результат в ответном матче, обыграв «Бейтар» в гостях со счетом 4:1. Команда просто не оставил шансов сопернику, выиграв каждый тайм, но сейчас будет посложнее.

    «Хайдук» учтет и попытается не повторить ошибки «Бейтара» в предыдущем раунде, но ПАОК также плодотворно готовиться к новому этапу. Стоит отметить, что греки уже проигрывали в гостевых товарищеских матчах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хайдука» предлагают — 2.25.

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    На викторию ПАОКа дают — 3.45, ничья оценена — в 3.15.

    «Хайдук» и ПАОК выдали отличный футбол в прошлых матчах. Можно предположить, что команды сыграют вничью и решать исход противостояния в ответном матче.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.95.

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    «Хайдук» — ПАОК: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. Команды не смогут определить победителя?
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