«Хёугесунн» и «Русенборг» сыграют между собой в рамках 17-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 6 августа в 18:00 по московскому времени. «Хёугесунн» — «Русенборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хёугесунн»

После 16-ти сыгранных матчей «Хёугесунн» находится недалеко от зоны вылета. Сейчас на счету команды 18 очков и 11-я строчка в турнирной таблице норвежского чемпионата.

Крайний тур Элитсерии сложился для «Хёугесунна» неудачно. Команда из одноименного города в гостях не удержала преимущество над «Сарпсборгом» и уступила со счетом 1:2.

Это поражение стало для подопечных Ястена Гриндхауга третьим в пяти последних матчах. Ранее было фиаско в матчах с «Будё-Глимт» (1:2) и «Викингом» (0:2), а также победы над «Лиллестрёмом» (1:0) и «Оддом» (2:1).

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«Хёугесунн» забил 15 мячей в 16-ти матчах сезона. Худший показатель в чемпионате после «Олесунна» (12 голов).

«Русенборг»

«Русенборг» постепенно начинает приходить в себя. На счету команды из Тронхейма три подряд победы в чемпионате и выход в третий квалификационный раунд Лиги Конференций.

Пробиться в следующий этап еврокубка «Русенборгу» помогла непростая победа в ответном поединке против «Крусейдерса» из Северной Ирландии. В гостях норвежский клуб сыграл вничью 2:2, а основное время в Тронхейме также завершилось при равном счете (1:1).

Победителя пришлось определять в дополнительное время, где «Русенборг» дважды забил в ворота североирландцев, в то время как гости ограничились одним забитым мячом (3:2).

В крайнем туре чемпионата Норвегии «маленькие тролли» одержали сверхволевую победу над «Оддом» (3:2). «Русенборг» к 10-й минуте проигрывал в два мяча, но во втором тайме переломил ход встречи и трижды поразил ворота соперника. На данный момент клуб из Тронхейма занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 17-ти встречах.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Русенборгу». Поставить на победу команды из Тронхейма можно с коэффициентом 2.50.

Виктория «Хёугесунна» оценена с коэффициентом 2.70, на ничью дают 3.50.

5 из 7-ми последних очных матчей завершились вничью. Мы же предположим, что команды будут долго раскачиваться, а исход встречи будет решен во второй половине матча.

Наш прогноз и ставка — Ничья в первом тайме с коэффициентом 2.25.

В 5-ти последних матчах с участием «Хам-Кама» было забито не менее 3-х мячей за игру. Еще один вариант ставки — ТБ (3) за 2.30.