«Плимут» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Плимут» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Плимут»

Команда в прошлом сезоне боролась за повышение в классе, но только в Лиге 1. Понятное дело, она увенчалась успехом, и ей удалось подняться в Чемпионшип.

При этом «Плимут» пробился во второй по рангу дивизион английского футбола с первого места. Отрыв от второго в таблице «Ипсвича» составил лишь три очка.

В последнем перед стартом нового чемпионата матче южане проиграли. В товарищеской встрече ему не удалось избежать поражения от «Суиндона» (1:3).

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До этого поражения коллектив не знал поражений 11 поединков кряду при 10 победах и только одной ничьей, поэтому у него потрясающая форма.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшипе, заняв 18-е место с отрывом в девять очков от зоны вылета.

Клуб отличают проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 47 забитых мячей.

В последнем перед стартом нового чемпионата матче гости преуспели. В товарищеской встрече клуб обыграл нидерландский «Херенвен» (1:0).

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и двух ничьих, так что имеет неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Плимут», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 3,38, ничья — в 3,42.

В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,81.

Еще один вариант ставки — «Хаддерсфилд» выиграет за 3,38, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили.