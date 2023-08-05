«Плимут»
Команда в прошлом сезоне боролась за повышение в классе, но только в Лиге 1. Понятное дело, она увенчалась успехом, и ей удалось подняться в Чемпионшип.
При этом «Плимут» пробился во второй по рангу дивизион английского футбола с первого места. Отрыв от второго в таблице «Ипсвича» составил лишь три очка.
В последнем перед стартом нового чемпионата матче южане проиграли. В товарищеской встрече ему не удалось избежать поражения от «Суиндона» (1:3).
До этого поражения коллектив не знал поражений 11 поединков кряду при 10 победах и только одной ничьей, поэтому у него потрясающая форма.
«Хаддерсфилд»
«Хаддерсфилд» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшипе, заняв 18-е место с отрывом в девять очков от зоны вылета.
Клуб отличают проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 47 забитых мячей.
В последнем перед стартом нового чемпионата матче гости преуспели. В товарищеской встрече клуб обыграл нидерландский «Херенвен» (1:0).
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и двух ничьих, так что имеет неплохие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Плимут», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 3,38, ничья — в 3,42.
В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,81.
Еще один вариант ставки — «Хаддерсфилд» выиграет за 3,38, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили.