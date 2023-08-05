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    Как «Плимут» вернется в Чемпионшип?

    «Плимут» — «Хаддерсфилд». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Хаддерсфилд»
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    «Хаддерсфилд» давно не проигрывает
    «Плимут» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Плимут» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Августа 2023 года
    Плимут Аргайл
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    •  Плимут Аргайл 17:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Плимут»

    Команда в прошлом сезоне боролась за повышение в классе, но только в Лиге 1. Понятное дело, она увенчалась успехом, и ей удалось подняться в Чемпионшип.

    При этом «Плимут» пробился во второй по рангу дивизион английского футбола с первого места. Отрыв от второго в таблице «Ипсвича» составил лишь три очка.

    В последнем перед стартом нового чемпионата матче южане проиграли. В товарищеской встрече ему не удалось избежать поражения от «Суиндона» (1:3).

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    До этого поражения коллектив не знал поражений 11 поединков кряду при 10 победах и только одной ничьей, поэтому у него потрясающая форма.

    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшипе, заняв 18-е место с отрывом в девять очков от зоны вылета.

    Клуб отличают проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 47 забитых мячей.

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    • В последнем перед стартом нового чемпионата матче гости преуспели. В товарищеской встрече клуб обыграл нидерландский «Херенвен» (1:0).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и двух ничьих, так что имеет неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Плимут», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 3,38, ничья — в 3,42.

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    В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,81.

    Еще один вариант ставки — «Хаддерсфилд» выиграет за 3,38, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили.

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    «Плимут» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. Как «Плимут» вернется в Чемпионшип?
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