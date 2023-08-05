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    Каким будет старт для «Бристоль Сити»?

    «Бристоль Сити» — «Престон». Ставка (к. 2.085) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Престон»
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    «Бристоль Сити» — фаворит матча
    «Бристоль Сити» сыграет на своем поле с «Престоном» в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Бристоль Сити» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Августа 2023 года

    «Бристоль Сити»

    Команда в прошлом сезоне не боролась за повышение в классе. Отставание от зоны плей-офф составили целых 10 очков.

    При этом «Бристоль Сити», хотя и понимал, что ему суждено стать лишь середняком, в конце чемпионата выиграл два из трех последних поединков лиги, где занял 14-е место.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Престон Норт Энд

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    В последнем перед стартом нового чемпионата матче южане победили. В товарищеской встрече ему удалось переиграть на выезде «Портсмут» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Семь последних поединков, шесть из которых были контрольные игры, коллектив не знает поражений при шести победах и одной ничьей, так что у него отличная форма.

    «Престон»

    «Престон» провел очередной блеклый сезон. Команда не только сохранила место в Чемпионшипе, но и оказалась середняком, заняв 12-е место.

    Клуб отличают проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 45 забитых мячей.

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    • В последнем перед стартом нового чемпионата матче гости провалились. В товарищеской встрече клуб потерпел поражение от «Стокпорт Каунти» (0:2).

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что он выглядит аутсайдером игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Бристоль Сити», коэффициент на победу которого равен 2,085. Успех «Престона» оценивается в 3,54, ничья — в 3,42.

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    В шести из семи последних матчей хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бристоль Сити» выиграет за 2,085.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,876, ведь в семи из восьми последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Бристоль Сити» — «Престон»: прогноз, ставка (2.085), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. Каким будет старт для «Бристоль Сити»?
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