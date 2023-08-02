«Боливар» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 2 августа, начало — в 03:00 мск. «Боливар» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боливар»

«Боливар» вышел в плей-офф благодаря второму месту в группе, победителями которой стал бразильский «Палмейрас». Позади оказались эквадорская «Барселона» и парагвайский «Серро Портеньо».

Клуб в данный момент занимает четвертое место в чемпионате Боливии. Отставание от лидера «Стронгеста» составляет семь очков.

В предыдущем туре национального первенства команда сыграла вничью с «Ориенте Петролеро» (1:1), так что подходит к противостоянию не в лучшем настроении.

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении — это явно заурядная форма.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» вышел в плей-офф благодаря победе в группе, где позади оказались бразильский «Атлетико Минейро», парагвайский «Либертад» и перуанский «Альянс Лима».

Команда традиционно сражается за высокие места и в чемпионате страны. «Атлетико Паранаэнсе» на текущий момент находится на седьмом месте и в случае победы в следующем туре может стать сразу четвертым.

В предыдущем туре команда потеряла очки, и это был такой же середняк, как и она. «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле сыграл вничью с «Крузейро» (3:3).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, а значит у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Боливар», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Атлетико Паранаэнсе» оценивается в 3,98, ничья — в 3,61.

В четырех из пяти последних матчей как хозяев, так и гостей по крайней мере одна из команд не забивала.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Атлетико Паранаэнсе» не проиграет за 1,92, ведь в трех последних матчах гости не уступали.