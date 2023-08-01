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    Американки учинят разгром португалкам

    Португалия (жен) — США (жен). Ставка (к. 2.96) и прогноз на футбол, Женский чемпионат мира, 1 августа 2023 года

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    Алекс Морган
    Португалия (жен) сыграет на своем поле с США (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 1 августа, начало — в 10:00 мск. Португалия (жен) — США (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Португалия (жен)

    Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Правда, сейчас женская сборная Португлаии находится на 3 месте в группе.

    Зато победа в этой встрече гарантирует португалкам выход в плей-офф. Дуэт лидеров имеет всего на один набранный пункт больше.

    В своем последнем поединке Португалия (жен) добыла викторию. Команде удалось уверенно расправиться с вьетнамками (2:0).

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    До того Португалия (жен) минимально уступила женской сборной Нидерландов. В общем, теперь-то нужно исключительно побеждать.

    В этом поединке пиренейская команда наверняка будет активно атаковать. Португалкам ничего другого просто не остается.

    США (жен)

    Эта команда сейчас лидирует в своем квартете. Правда, американки набрали лишь 4 очка, и теоретически вполне могут вылететь из турнира.

    Вот только сборная США (жен) выглядит весьма монолитно. Да и многолетняя лидер команды Алекс Морган еще в обойме!

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    • Свой последний поединок США (жен) провела не столь успешно. Американки не смогли одолеть голландок.

    До того сборная США (жен) разгромила откровенно слабых вьетнамок (3:0). Так что в этой встрече американок вполне устроит даже ничья.

    В этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Американки по игре смотрятся сильнее португалок, да и пора бы одному из фаворитов турнира показать свою истинную силу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу США (жен) предлагают — 1.28.

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    На викторию Португалии (жен) дают — 13.50, ничья оценена — в 5.96.

    Американок вполне устроит и ничья, однако по игре команда смотрится в разы сильнее португалок.

    Наш прогноз — Фора США (жен) -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.96. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.97.

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    Португалия (жен) — США (жен): прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. Американки учинят разгром португалкам
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